Winnipeg vann toppmötet med Pittsburgh

Seger för Winnipeg med 5–2 mot Pittsburgh

Winnipegs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kyle Connor med två mål för Winnipeg

Det var två topplag som möttes i NHL under lördagen när Winnipeg tog emot serieledande Pittsburgh. Winnipeg vann matchen med 5–2 (2–0, 2–1, 1–1).

Segern var Winnipegs fjärde på de senaste fem matcherna.

Vladislav Namestnikov blev matchvinnare

Winnipeg tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Winnipeg gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Vladislav Namestnikov och Kyle Connor.

Pittsburgh reducerade dock till 4–1 genom Sidney Crosby efter 19.51 av perioden. Pittsburgh gjorde 4–2 genom Blake Lizotte efter 10.26 av matchen.

Winnipeg kunde dock avgöra till 5–2 med 1.20 kvar av matchen genom Kyle Connor.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 mars i PPG Paints Arena.

Nästa motstånd för Winnipeg är Los Angeles. Lagen möts onsdag 5 november 04.30 i Crypto.com Arena. Pittsburgh tar sig an Toronto borta tisdag 4 november 01.30.

Winnipeg–Pittsburgh 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 1–0 (0.14) Gabriel Vilardi (Josh Morrissey, Mark Scheifele), 2–0 (2.41) Brad Lambert (Parker Ford, Cole Koepke).

Andra perioden: 3–0 (21.17) Vladislav Namestnikov (Jonathan Toews, Alex Iafallo), 4–1 (39.51) Sidney Crosby (Erik Karlsson, Jevgenij Malkin).

Tredje perioden: 4–2 (50.26) Blake Lizotte (Noel Acciari, Connor Dewar), 5–2 (58.40) Kyle Connor (Gabriel Vilardi, Mark Scheifele).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 4-0-1

Pittsburgh: 2-2-1

Nästa match:

Winnipeg: Los Angeles Kings, borta, 5 november

Pittsburgh: Toronto Maple Leafs, borta, 4 november