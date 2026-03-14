Winnipeg vann mot Colorado

Winnipeg vann matchen på hemmaplan mot Colorado i NHL på lördagen. 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Winnipeg–Colorado – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

2.05 in i andra perioden gjorde Winnipeg 1–0 genom Kyle Connor efter förarbete från Mark Scheifele. Efter 11.52 i andra perioden nätade Alex Iafallo på pass av Mark Scheifele och Kyle Connor och gjorde 2–0.

Colorado reducerade till 2–1 med 1.16 kvar att spela genom Martin Necas på pass av Nathan MacKinnon och Cale Makar. Mer än så blev det dock inte för Colorado. Cole Perfetti stod för målet när Winnipeg punkterade matchen med ett 3–1-mål med 42 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

När lagen möttes senast vann Colorado med 3–2.

Winnipeg tar sig an St Louis i nästa match hemma söndag 15 mars 20.00. Colorado möter Pittsburgh hemma tisdag 17 mars 02.30.

NHL, Canada Life Centre

Andra perioden: 1–0 (22.05) Kyle Connor (Mark Scheifele), 2–0 (31.52) Alex Iafallo (Mark Scheifele, Kyle Connor).

Tredje perioden: 2–1 (58.44) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 3–1 (59.18) Cole Perfetti.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-0-2

Colorado: 3-0-2

