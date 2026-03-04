Förlängningsseger för Winnipeg mot Chicago

Winnipeg-seger med 3–2 efter förlängning

Mark Scheifele avgjorde för Winnipeg

Tampa Bay blir nästa motstånd för Winnipeg

Winnipegs väg till seger mot Chicago hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Cole Perfetti innan Mark Scheifele avgjorde.

Winnipeg–Chicago – mål för mål

Dylan Samberg gjorde 1–0 till Winnipeg efter bara 3.59 assisterad av Mark Scheifele och Kyle Connor. Chicago kvitterade till 1–1 efter 18.48 när Teuvo Teräväinen hittade rätt framspelad av Frank Nazar och Connor Bedard.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Redan efter 32 sekunder i tredje perioden tog laget ledningen genom Ryan Greene på pass av Connor Bedard och Sam Rinzel. Winnipeg kvitterade till 2–2 med 39 sekunder kvar att spela genom Cole Perfetti efter förarbete av Mark Scheifele och Logan Stanley.

I förlängningen tog det 2.06 innan Winnipeg också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Mark Scheifele, framspelad av Dylan Samberg.

Winnipegs Mark Scheifele stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Winnipeg Tampa Bay hemma i Canada Life Centre, fredag 6 mars 02.00. Chicago spelar hemma mot Vancouver lördag 7 mars 02.30.

Winnipeg–Chicago 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (3.59) Dylan Samberg (Mark Scheifele, Kyle Connor), 1–1 (18.48) Teuvo Teräväinen (Frank Nazar, Connor Bedard).

Tredje perioden: 1–2 (40.32) Ryan Greene (Connor Bedard, Sam Rinzel), 2–2 (59.21) Cole Perfetti (Mark Scheifele, Logan Stanley).

Förlängning: 3–2 (62.06) Mark Scheifele (Dylan Samberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-2-1

Chicago: 1-1-3

Nästa match:

Winnipeg: Tampa Bay Lightning, hemma, 6 mars 02.00

Chicago: Vancouver Canucks, hemma, 7 mars 02.30