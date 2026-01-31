Winnipeg vände underläge till seger i slutperioden

Winnipeg segrade – 2–1 mot Florida

Mark Scheifele matchvinnare för Winnipeg

Tredje förlusten i rad för Florida

Florida hade greppet inför tredje perioden och ledde med 1–0 på hemmaplan. Men Winnipeg vände på matchen och vann till slut med 2–1 i NHL.

Dallas nästa för Winnipeg

Florida tog ledningen efter 14 minuters spel genom Eetu Luostarinen assisterad av Evan Rodrigues och Gustav Forsling.

Andra perioden blev mållös.

8.34 in i tredje perioden satte Cole Perfetti pucken framspelad av Gabriel Vilardi och Adam Lowry och kvitterade. Efter 15.46 nätade Mark Scheifele på pass av Gustav Nyquist och Kyle Connor och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Winnipeg ligger på sjätte plats i Central division och Florida är på sjätte plats i Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Florida med 2–1 efter straffar.

Florida tar sig an Buffalo i nästa match hemma tisdag 3 februari 01.00. Winnipeg möter samma dag 02.30 Dallas borta.

Florida–Winnipeg 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (14.40) Eetu Luostarinen (Evan Rodrigues, Gustav Forsling).

Tredje perioden: 1–1 (48.34) Cole Perfetti (Gabriel Vilardi, Adam Lowry), 1–2 (55.46) Mark Scheifele (Gustav Nyquist, Kyle Connor).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Winnipeg: 2-1-2

Nästa match:

Florida: Buffalo Sabres, hemma, 3 februari 01.00

Winnipeg: Dallas Stars, borta, 3 februari 02.30