Winnipeg besegrade Tampa Bay på hemmaplan

Winnipeg vann med 4–1 mot Tampa Bay

Mark Scheifele matchvinnare för Winnipeg

Andra raka segern för Winnipeg

Det blev Winnipeg som vann hemma mot Tampa Bay i NHL. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade matchen på fredagen.

Resultatet innebär att Tampa Bay nu har fyra förluster i rad.

Vancouver nästa för Winnipeg

Den första perioden slutade mållös.

15.31 in i andra perioden spräckte Winnipeg nollan genom Morgan Barron assisterad av Cole Koepke och Tanner Pearson. Efter 19.42 i andra perioden slog Mark Scheifele till framspelad av Alex Iafallo och Kyle Connor och gjorde 2–0.

Tampa Bay reducerade till 2–1 redan efter efter 1.52 i tredje perioden genom Brayden Point efter pass från Jake Guentzel och Darren Raddysh. Fler mål än så blev det inte för Tampa Bay. 5.34 in i tredje perioden satte Gustav Nyquist pucken på pass av Jonathan Toews och Tanner Pearson och ökade ledningen. Efter 17.59 nätade Kyle Connor framspelad av Mark Scheifele och Alex Iafallo och ökade ledningen för Winnipeg.

När lagen möttes senast vann Tampa Bay med 4–1.

I nästa match möter Winnipeg Vancouver hemma och Tampa Bay möter Toronto borta. Båda matcherna spelas söndag 8 mars 01.00.

Winnipeg–Tampa Bay 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

NHL, Canada Life Centre

Andra perioden: 1–0 (35.31) Morgan Barron (Cole Koepke, Tanner Pearson), 2–0 (39.42) Mark Scheifele (Alex Iafallo, Kyle Connor).

Tredje perioden: 2–1 (41.52) Brayden Point (Jake Guentzel, Darren Raddysh), 3–1 (45.34) Gustav Nyquist (Jonathan Toews, Tanner Pearson), 4–1 (57.59) Kyle Connor (Mark Scheifele, Alex Iafallo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-2-0

Tampa Bay: 1-0-4

Nästa match:

Winnipeg: Vancouver Canucks, hemma, 8 mars 01.00

Tampa Bay: Toronto Maple Leafs, borta, 8 mars 01.00