Winnipeg avgjorde i tredje perioden – vann mot New Jersey

Winnipeg vann med 4–3 mot New Jersey

Tanner Pearson avgjorde för Winnipeg

Andra raka segern för Winnipeg

Winnipeg vann matchen hemma mot New Jersey i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Winnipeg fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (1–1, 2–2, 1–0).

I och med detta har New Jersey fyra förluster i rad.

Winnipeg–New Jersey – mål för mål

Alex Iafallo gav Winnipeg ledningen efter 18.50 med assist av Nino Niederreiter och Dylan Samberg. New Jersey kvitterade till 1–1 efter 19.27 när Nico Hischier hittade rätt efter pass från Luke Hughes och Luke Hughes.

New Jersey gjorde 1–2 genom Cody Glass efter 1.05 i andra perioden.

Winnipeg kvitterade till 2–2 genom Jonathan Toews tidigt i perioden av perioden.

Efter 8.08 gjorde New Jersey 2–3 genom Cody Glass som gjorde sitt andra mål.

Winnipeg gjorde 3–3 genom Gabriel Vilardi med 2.03 kvar att spela av perioden.

6.17 in i tredje perioden satte Tanner Pearson pucken på pass av Josh Morrissey och Cole Koepke och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

New Jerseys Luke Hughes hade tre assists.

Lagen möts igen 28 januari i Prudential Center.

I nästa omgång har Winnipeg NY Islanders hemma i Canada Life Centre, onsdag 14 januari 02.00. New Jersey spelar borta mot Minnesota tisdag 13 januari 02.00.

Winnipeg–New Jersey 4–3 (1–1, 2–2, 1–0)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (18.50) Alex Iafallo (Nino Niederreiter, Dylan Samberg), 1–1 (19.27) Nico Hischier (Luke Hughes, Luke Hughes).

Andra perioden: 1–2 (21.05) Cody Glass (Luke Hughes, Jack Hughes), 2–2 (22.36) Jonathan Toews (Cole Perfetti), 2–3 (28.08) Cody Glass (Jack Hughes, Johnny Kovacevic), 3–3 (37.57) Gabriel Vilardi (Cole Perfetti, Josh Morrissey).

Tredje perioden: 4–3 (46.17) Tanner Pearson (Josh Morrissey, Cole Koepke).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-1-2

New Jersey: 1-0-4

Nästa match:

Winnipeg: New York Islanders, hemma, 14 januari 02.00

New Jersey: Minnesota Wild, borta, 13 januari 02.00