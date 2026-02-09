Wings HC Arlandas segerrad fortsätter efter 5–1 mot Trångsund

Wings HC Arlanda-seger med 5–1 mot Trångsund

Wings HC Arlandas tionde seger på de senaste tio matcherna

Samuel Yucel matchvinnare för Wings HC Arlanda

5–1 (2–0, 2–0, 1–1) blev resultatet när Wings HC Arlanda och Trångsund möttes i Pinbackshallen på måndagen. I och med detta har Wings HC Arlanda hela tio raka segrar i U20 allettan östra.

Hammarby J20 nästa för Wings HC Arlanda

Samuel Yucel gjorde 1–0 till Wings HC Arlanda efter fyra minuter på pass av Eliott Zetterberg och Odin Johnsson Berger. Efter 17.39 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Samuel Yucel på nytt slog till med assist av Odin Johnsson Berger.

Efter 7.35 i andra perioden nätade Isac Harju framspelad av Erik Wickström och gjorde 3–0. Isac Harju gjorde dessutom 4–0 efter 18.18 på pass av Kevin Ponechal.

6.04 in i tredje perioden nätade Wings HC Arlandas Vilmer Asp framspelad av Alexander Oskarsson och Malte Öhman och ökade ledningen. 14.10 in i perioden fick Oscar Sandberg utdelning och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Trångsund.

Med tre omgångar kvar är Wings HC Arlanda i serieledning medan Trångsund är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Wings Arlanda med 4–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Wings HC Arlanda Hammarby J20 i Pinbackshallen 12.00. Trångsund tar sig an Järna hemma 15.00.

Wings HC Arlanda–Trångsund 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

U20 allettan östra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (4.25) Samuel Yucel (Eliott Zetterberg, Odin Johnsson Berger), 2–0 (17.39) Samuel Yucel (Odin Johnsson Berger).

Andra perioden: 3–0 (27.35) Isac Harju (Erik Wickström), 4–0 (38.18) Isac Harju (Kevin Ponechal).

Tredje perioden: 5–0 (46.04) Vilmer Asp (Alexander Oskarsson, Malte Öhman), 5–1 (54.10) Oscar Sandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Trångsund: 1-0-4

Nästa match:

Wings HC Arlanda: Hammarby IF, hemma, 14 februari 12.00

Trångsund: Järna SK, hemma, 14 februari 15.00