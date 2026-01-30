Wings HC Arlanda ny serieledare – segrade i toppmötet med Järna

Wings HC Arlanda är ny serieledare i U20 allettan östra efter att ha besegrat Järna i toppmötet på bortaplan på fredagen. Matchen slutade 1–6 (0–2, 1–1, 0–3). Tidigare serieledaren Järna petas därmed ner som tvåa i tabellen.

Resultatet betyder att Wings HC Arlanda tog sjunde segern i följd och att Järna samtidigt förlorade efter fyra segrar i rad.

Tumba nästa för Wings HC Arlanda

Eliott Zetterberg gav gästande Wings HC Arlanda ledningen efter tio minuters spel efter förarbete av Odin Johnsson Berger. 0–2 kom efter 15.36 genom Alexander Oskarsson på passning från Oscar Bröms Strengbom och Ville Pitkänen.

Efter 9.37 i andra perioden nätade Olle Nilheimer framspelad av Elliot Veteläinen och reducerade åt Järna. Wings HC Arlandas Samuel Yucel gjorde 1–3 efter 14.46 på pass av Vojtech Mrazek.

Wings HC Arlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Odin Johnsson Berger, Filip Nyberg och Oscar Bröms Strengbom.

Noteras kan att Wings HC Arlanda sedan den 4 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Järna med 6–2.

Måndag 2 februari spelar Järna borta mot SDE 20.05 och Wings HC Arlanda mot Tumba hemma 19.30 i Pinbackshallen.

Järna–Wings HC Arlanda 1–6 (0–2, 1–1, 0–3)

U20 allettan östra, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (10.03) Eliott Zetterberg (Odin Johnsson Berger), 0–2 (15.36) Alexander Oskarsson (Oscar Bröms Strengbom, Ville Pitkänen).

Andra perioden: 1–2 (29.37) Olle Nilheimer (Elliot Veteläinen), 1–3 (34.46) Samuel Yucel (Vojtech Mrazek).

Tredje perioden: 1–4 (45.28) Filip Nyberg (Isac Harju), 1–5 (54.55) Odin Johnsson Berger (Carl-Johan Strandberg), 1–6 (59.32) Oscar Bröms Strengbom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 4-0-1

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Nästa match:

Järna: SDE HF, borta, 2 februari 20.05

Wings HC Arlanda: IFK Tumba IK, hemma, 2 februari 19.30