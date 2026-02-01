Wings Arlanda vann stort hemma mot Värmdö HC 2

Wings Arlanda vann med 6–1 mot Värmdö HC 2

David Prskalo matchvinnare för Wings Arlanda

Andra raka segern för Wings Arlanda

Wings Arlandas fina spel fortsätter och laget tog återigen en enkel seger när laget besegrade Värmdö HC 2 på hemmaplan i Pinbackshallen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Wings Arlanda gjorde sex mål och vann med 6–1 (3–0, 0–0, 3–1).

Wings Arlanda–Värmdö HC 2 – mål för mål

Wings Arlanda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.53 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös.

Wings Arlanda hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.01 genom Filip Nyberg och gick upp till 5–0 innan Värmdö HC 2 svarade.

6–1 blev det till slut för Wings Arlanda.

Filip Nyberg och Vilgot Olsson gjorde ett mål och två assist var för Wings Arlanda.

Lagen möts igen 7 mars i Ekhallen.

Torsdag 5 februari spelar Wings Arlanda hemma mot Trångsunds IF U18 19.45 och Värmdö HC 2 mot Saltsjöbadens IF U18 hemma 20.00 i Ekhallen.

Wings Arlanda–Värmdö HC 2 6–1 (3–0, 0–0, 3–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (9.50) Edvin Stenerhag (David Prskalo, Filip Nyberg), 2–0 (16.39) David Prskalo (Vilgot Olsson, Filip Nyberg), 3–0 (19.43) Leo Savheim (David Ståhl, Vilgot Olsson).

Tredje perioden: 4–0 (48.01) Filip Nyberg (Edvin Stenerhag), 5–0 (57.31) Vilgot Olsson (David Ståhl, Leo Savheim), 5–1 (58.41) David Alami Merrouni, 6–1 (59.29) Max Bjelm (Edward Löfman, Wilmer Iverfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 3-0-2

Värmdö HC 2: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: Trångsunds IF, hemma, 5 februari 19.45

Värmdö HC 2: Saltsjöbadens IF, hemma, 5 februari 20.00