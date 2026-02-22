Wings Arlanda slog Clemensnäs efter Didrik Lifs dubbel

Wings Arlanda-seger med 4–1 mot Clemensnäs

Wings Arlandas Didrik Lif tvåmålsskytt

Andra raka segern för Wings Arlanda

Det blev Wings Arlanda som gick segrande ur mötet med Clemensnäs i hockeyettan norra borta, med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

– Det var en jämn match där vi som hela säsongen inte får in pucken, tråkigt slut på den sista hemmamatchen, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

I och med detta har Clemensnäs 16 förluster i rad.

Wings Arlandas Didrik Lif tvåmålsskytt

Wings Arlanda tog ledningen efter 18 minuter genom Olle Dahlman efter förarbete från Rasmus Larsson och Kevin Nilsson-Ström.

Efter 9.55 i andra perioden nätade Didrik Lif på pass av Kevin Nilsson-Ström och Valther Vannar och gjorde 0–2.

Alexander Bodén reducerade för Clemensnäs tidigt i tredje perioden efter förarbete av Markus Aaw. Fler mål än så blev det inte för Clemensnäs. 16.36 in i tredje perioden satte Viktor Mattsson pucken framspelad av Carl Aronsson och Isak Fehrling och ökade ledningen. Didrik Lif stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.34 kvar att spela på pass av Kevin Nilsson-Ström och Olle Dahlman.

Wings Arlandas Kevin Nilsson-Ström hade tre assists.

I nästa omgång har Clemensnäs Bodens HF borta i Hive Arena, onsdag 25 februari 19.00. Wings Arlanda spelar hemma mot Sollentuna söndag 1 mars 16.00.

Clemensnäs–Wings Arlanda 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (18.50) Olle Dahlman (Rasmus Larsson, Kevin Nilsson-Ström).

Andra perioden: 0–2 (29.55) Didrik Lif (Kevin Nilsson-Ström, Valther Vannar).

Tredje perioden: 1–2 (43.07) Alexander Bodén (Markus Aaw), 1–3 (56.36) Viktor Mattsson (Carl Aronsson, Isak Fehrling), 1–4 (58.26) Didrik Lif (Kevin Nilsson-Ström, Olle Dahlman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Wings Arlanda: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs: Bodens HF, borta, 25 februari 19.00

Wings Arlanda: Sollentuna HC, hemma, 1 mars 16.00