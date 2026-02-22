Wings Arlanda slog Clemensnäs efter Didrik Lifs dubbel
Det blev Wings Arlanda som gick segrande ur mötet med Clemensnäs i hockeyettan norra borta, med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).
– Det var en jämn match där vi som hela säsongen inte får in pucken, tråkigt slut på den sista hemmamatchen, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.
I och med detta har Clemensnäs 16 förluster i rad.
Wings Arlanda tog ledningen efter 18 minuter genom Olle Dahlman efter förarbete från Rasmus Larsson och Kevin Nilsson-Ström.
Efter 9.55 i andra perioden nätade Didrik Lif på pass av Kevin Nilsson-Ström och Valther Vannar och gjorde 0–2.
Alexander Bodén reducerade för Clemensnäs tidigt i tredje perioden efter förarbete av Markus Aaw. Fler mål än så blev det inte för Clemensnäs. 16.36 in i tredje perioden satte Viktor Mattsson pucken framspelad av Carl Aronsson och Isak Fehrling och ökade ledningen. Didrik Lif stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.34 kvar att spela på pass av Kevin Nilsson-Ström och Olle Dahlman.
Wings Arlandas Kevin Nilsson-Ström hade tre assists.
I nästa omgång har Clemensnäs Bodens HF borta i Hive Arena, onsdag 25 februari 19.00. Wings Arlanda spelar hemma mot Sollentuna söndag 1 mars 16.00.
Clemensnäs–Wings Arlanda 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)
Hockeyettan norra, Kopparhallen
Första perioden: 0–1 (18.50) Olle Dahlman (Rasmus Larsson, Kevin Nilsson-Ström).
Andra perioden: 0–2 (29.55) Didrik Lif (Kevin Nilsson-Ström, Valther Vannar).
Tredje perioden: 1–2 (43.07) Alexander Bodén (Markus Aaw), 1–3 (56.36) Viktor Mattsson (Carl Aronsson, Isak Fehrling), 1–4 (58.26) Didrik Lif (Kevin Nilsson-Ström, Olle Dahlman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Clemensnäs: 0-0-5
Wings Arlanda: 3-0-2
Nästa match:
Clemensnäs: Bodens HF, borta, 25 februari 19.00
Wings Arlanda: Sollentuna HC, hemma, 1 mars 16.00
