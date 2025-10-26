Wings Arlanda avgjorde tät match mot Piteå i tredje perioden

Wings Arlanda vann med 2–1 mot Piteå

Viktor Greveback matchvinnare för Wings Arlanda

Oscar Nilsson gjorde målet för Piteå

Matchen mellan hemmalaget Wings Arlanda och gästande Piteå var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Wings Arlanda och vann matchen i hockeyettan norra med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).

Wings Arlanda–Piteå – mål för mål

Första perioden var jämn. Piteå inledde bäst och tog ledningen genom Oscar Nilsson efter 15.08, men Wings Arlanda kvitterade genom Johannes Yucel bara 11 sekunder senare.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 6.32 in i tredje perioden nätade Wings Arlandas Viktor Greveback framspelad av Kevin Nilsson-Ström och Isak Fehrling och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Wings Arlanda har två segrar och tre förluster och 11–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Piteå har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad. Förlusten var Piteås andra uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Wings Arlanda är Hudiksvall. Lagen möts onsdag 29 oktober 19.00 i Holmen Center. Piteå tar sig an Hudiksvall hemma lördag 1 november 16.00.

Wings Arlanda–Piteå 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (15.08) Oscar Nilsson (Oscar Bramberg, Oskar Lundkvist), 1–1 (15.19) Johannes Yucel (Kevin Nilsson-Ström, Sebastian Lindström).

Tredje perioden: 2–1 (46.32) Viktor Greveback (Kevin Nilsson-Ström, Isak Fehrling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-0-3

Piteå: 3-0-2

Nästa match:

Wings Arlanda: Hudiksvalls HC, borta, 29 oktober

Piteå: Hudiksvalls HC, hemma, 1 november