William Strand i form när Mjölby vann mot Nyköping

Mjölby segrade – 4–1 mot Nyköping

William Strand tvåmålsskytt för Mjölby

Tredje förlusten i rad för Nyköping

Hemmalaget Mjölby tog hem de tre poängen efter seger mot Nyköping i hockeyettan södra. 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) slutade söndagens match.

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll tyckte så här om matchen:

– Vi förlorar tyvärr på grund av ineffektivitet, vi har lägen som vi måste göra mål på. Mjölby vinner tyvärr duellerna framför båda kassarna idag, de spelar mycket på chans och slänger puckar mot mål.

Jonathan Andersson gjorde 1–0 till Nyköping efter åtta minuter framspelad av Hugo Pettersson och William Hildebertszon.

Mjölby kvitterade till 1–1 efter 19.39 när Andreas Nelly hittade rätt efter pass från Sebastian Lundman och Adam Sikl.

Mjölby gjorde också 2–1 efter 4.39 i andra perioden när William Strand fick träff framspelad av Edvin Lundqvist.

William Strand gjorde dessutom 3–1 efter 13.50 på pass av Alwin Rosén och Edvin Lundqvist.

David Lindholm stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 23 sekunder kvar att spela.

Mjölby har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har en vinst och fyra förluster och 8–17 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mjölby på sjunde plats och Nyköping sist, på 20:e plats.

När lagen möttes senast vann Mjölby med 3–2 efter förlängning .

I nästa omgång har Mjölby Dalen borta i Smedjehov, onsdag 7 januari 19.00. Nyköping spelar borta mot Visby/Roma fredag 9 januari 19.00.

Mjölby–Nyköping 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (8.58) Jonathan Andersson (Hugo Pettersson, William Hildebertszon), 1–1 (19.39) Andreas Nelly (Sebastian Lundman, Adam Sikl).

Andra perioden: 2–1 (24.39) William Strand (Edvin Lundqvist), 3–1 (33.50) William Strand (Alwin Rosén, Edvin Lundqvist).

Tredje perioden: 4–1 (59.37) David Lindholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-1-2

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Mjölby: HC Dalen, borta, 7 januari 19.00

Nyköping: Visby/Roma, borta, 9 januari 19.00