William Nelson fixade segern för Grums IK 2 i matchen mot Sunne IK J18

Grums IK 2 segrade – 4–1 mot Sunne IK J18

William Nelson med tre mål för Grums IK 2

Oskar Blank nätade för Sunne IK J18

Det blev ett hattrick för Grums IK 2:s William Nelson i matchen mot Sunne IK J18 i U18 division 1 västra D herr. Grums IK 2 vann på bortaplan med 4–1 (3–0, 0–1, 1–0).

Grums IK 2:s William Nelson tremålsskytt

Grums IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.35 i mitten av perioden. Efter 16.52 i andra perioden nätade Oskar Blank och reducerade åt Sunne IK J18. 15.48 in i tredje perioden slog William Nelson till på nytt på pass av Harry Rudström och ökade ledningen.

William Nelson gjorde tre mål för Grums IK 2 och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Billerudhallen.

Sunne IK J18 tar sig an Kils AIK J18 i nästa match borta onsdag 8 oktober 19.00. Grums IK 2 möter Hammarö HC hemma torsdag 9 oktober 20.00.

Sunne IK J18–Grums IK 2 1–4 (0–3, 1–0, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (8.54) Harry Rudström (William Nelson), 0–2 (14.56) William Nelson (Gustav Magnusson), 0–3 (17.29) William Nelson (Frans Mossberg).

Andra perioden: 1–3 (36.52) Oskar Blank.

Tredje perioden: 1–4 (55.48) William Nelson (Harry Rudström).

Nästa match:

Sunne IK J18: Kils AIK, borta, 8 oktober

Grums IK 2: Hammarö HC, hemma, 9 oktober