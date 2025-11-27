William Nelson det stora utropstecknet när Grums IK 2 slog Åmåls SK J18

Grums IK 2 vann med 6–2 mot Åmåls SK J18

William Nelson tremålsskytt för Grums IK 2

Tredje raka segern för Grums IK 2

Grums IK 2 besegrade Åmåls SK J18 borta i U18 division 1 västra D herr med 6–2 (2–1, 2–1, 2–0). Men snackisen var William Nelson – som gjorde ett hattrick för Grums IK 2.

William Nelson med tre mål för Grums IK 2

Grums IK 2 tog ledningen i första perioden genom Jonathan Engström Bergström.

Åmåls SK J18 kvitterade till 1–1 genom Alvin Fredriksson efter 14.12.

Grums IK 2 gjorde 1–2 genom William Nelson efter 16.28 i matchen.

Åmåls SK J18 kvitterade till 2–2 genom Alvin Fredriksson i andra perioden.

Grums IK 2 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av William Nelson och Harry Rudström.

3.44 in i tredje perioden slog Nils Forsgren till på pass av Harry Rudström och ökade ledningen.

Efter 10.32 nätade William Nelson på nytt på pass av Frans Mossberg och ökade ledningen för Grums IK 2. 2–6-målet blev matchens sista.

William Nelson gjorde tre mål för Grums IK 2 och två assist.

Det här betyder att Åmåls SK J18 är kvar på sjunde plats och Grums IK 2 stannar på andra plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Grums IK:2 med 6–0.

Söndag 30 november spelar Åmåls SK J18 borta mot Kils AIK J18 12.45 och Grums IK 2 mot Örebro Hockey Ungdom J18 hemma 17.00 i Billerudhallen.

Åmåls SK J18–Grums IK 2 2–6 (1–2, 1–2, 0–2)

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Första perioden: 0–1 (13.36) Jonathan Engström Bergström (Alexander Jardeby, William Nelson), 1–1 (14.12) Alvin Fredriksson (Alvin Eriksson, Valter Nyström), 1–2 (16.28) William Nelson (Frans Mossberg, David Palm).

Andra perioden: 2–2 (34.03) Alvin Fredriksson, 2–3 (37.36) William Nelson (David Palm), 2–4 (39.04) Harry Rudström (Alexander Jardeby, William Nelson).

Tredje perioden: 2–5 (43.44) Nils Forsgren (Harry Rudström), 2–6 (50.32) William Nelson (Frans Mossberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åmåls SK J18: 1-1-3

Grums IK 2: 3-0-2

Nästa match:

Åmåls SK J18: Kils AIK, borta, 30 november

Grums IK 2: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 30 november