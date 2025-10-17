William Karlsson i form när Vegas vann mot Boston

Vegas-seger med 6–5 mot Boston

Vegas William Karlsson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Vegas

Hemmalaget Vegas tog hem de två poängen efter seger mot Boston i NHL. 6–5 (2–2, 3–1, 1–2) slutade matchen på fredagen.

William Karlsson tvåmålsskytt för Vegas

Boston tog ledningen i början av första perioden genom Tanner Jeannot.

Vegas gjorde 1–1 genom Pavel Dorofejev tidigt i matchen.

Boston tog ledningen på nytt genom Nikita Zadorov efter 16.50.

Vegas gjorde 2–2 genom Cole Reinhardt med 1.21 kvar att spela. Vegas tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–2 efter 4.07 genom Jack Eichel och gick upp till 4–2 innan Boston svarade.

I periodpausen hade Vegas ledningen med 5–3. Efter 2.15 i tredje perioden ökade Vegas på till 6–3 återigen genom William Karlsson.

Mark Kastelic och Michael Eyssimont reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 6–5 kom inte Boston.

Det här var Vegas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bostons andra uddamålsförlust.

Efter fem matcher har Vegas nu åtta poäng och Boston har sex poäng.

Den 23 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i TD Garden.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Vegas Calgary hemma i T-Mobile Arena 04.00 medan Boston spelar borta mot Colorado 03.00.

Vegas–Boston 6–5 (2–2, 3–1, 1–2)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (2.10) Tanner Jeannot (Charlie McAvoy, Michael Eyssimont), 1–1 (3.46) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Zach Whitecloud), 1–2 (16.50) Nikita Zadorov (Henri Jokiharju, Sean Kuraly), 2–2 (18.39) Cole Reinhardt (Ben Hutton, Colton Sissons).

Andra perioden: 3–2 (24.07) Jack Eichel (Mark Stone, Ivan Barbasjev), 4–2 (26.35) Tomas Hertl (Pavel Dorofejev), 4–3 (28.12) David Pastrnak (Morgan Geekie, Elias Lindholm), 5–3 (38.22) William Karlsson (Mark Stone).

Tredje perioden: 6–3 (42.15) William Karlsson (Mitch Marner, Jack Eichel), 6–4 (44.05) Mark Kastelic, 6–5 (45.15) Michael Eyssimont (Mason Lohrei).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 3-2-0

Boston: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Calgary Flames, hemma, 19 oktober

Boston: Colorado Avalanche, borta, 19 oktober