Spräcker nollan – blir övertidshjälte

Felix Unger Sörum hade gått mållös från sina sex första matcher i AHL-slutspelet Calder Cup. Men i natt spräckte han inte bara nollan – han blev tvåmålsskytt och övertidshjälte när Chicago Wolves besegrade Grands Rapids Griffins med 4–3.

– Nu måste vi åka hem och avgöra det här, säger den svenske forwarden efter att han skjutit sitt lag till en 2–0-ledning i matcher.

Felix Unger Sörum tar Chicago Wolves ett stort kliv närmare konferensfinal i AHL.

Felix Unger Sörum fick sitt stora genombrott i AHL den här säsongen. Den tidigare Leksandsforwarden 66 poäng (17+49) på 72 matcher gjorde honom till den poängbästa svensken i ligan och räckte till en delad sjätteplats i poängligan totalt sett. Han fick även NHL-debutera för Carolina Hurricanes i säsongens sista grundseriematch – och stod för en assist där.

I slutspelet har det gått lite trögare för 20-åringen. Inför nattens andra match i divisionsfinalen mot Grand Rapids Griffins stod han noterad för tre assist på sex matcher.

Men i natt kom utdelningen – när den behövdes som mest.

Felix Unger Sörum övertidshjälte för Chicago Wolves

Unger Sörum spräcker sin målnolla när han reducerar till 1–2 i powerplay i den första perioden. Därifrån gick Wolves dock med ett 1–3-underläge efter att Michael Brandsegg-Nygård stått för tre poäng (1+2) och Axel Sandin Pellikka noterats för två assist.

Gästerna från Chicago lyckas dock äta sig ikapp. Mål av Ivan Riabkin och Cal Foote tvingar fram en förlängning – där Felix Unger Sörum blir hjälte.

Drygt fem minuter in i övertiden styr han in ett backskott från Charles Alexis Legault och tar sitt lag ett stort steg närmare konferensfinal.

– Vi är glada över att vinna, säger Unger Sörum. Nu måste vi åka hem och vinna på hemmais. Vi behöver fortsätta göra det vi har gjort och gå ut och spela vårt spel.

Divisionsfinalen spelas i bäst av fem matcher, vilket innebär at Chicago Wolves nu har chansen att avgöra serien på hemmais. Nästa match i serien spelas natten mot onsdag.

