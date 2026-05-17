UPPGIFTER: Han vaktar kassen mot Danmark

Det blir ingen Jesper Wallstedt eller Filip Gustavsson i VM.

Därmed ser det ut att bli en efterlängtad VM-debut för Arvid Söderblom i dagens match mot Danmark.

Det rapporterar Sportbladet.

Nyligen blev det uttåg för den svenska målvaktsduon Wallstedt/Gustavsson i Stanley Cup-slutspelet. Nu har Sam Hallam bekräftat att ingen av dem ansluter till den svenska VM-truppen.

Det innebär att Magnus Hellberg och Arvid Söderblom blir den svenska målvaktsduon i VM. Den sistnämnda var med i VM-truppen redan i fjol, men då spenderade han tiden på läktaren som trejdeval bakom Jacob Markström och Samuel Ersson. Nu ser Arvid Söderblom ut att få göra sin efterlängtade VM-debut för Tre Kronor. Enligt Sportbladets uppgifter vaktar han kassen mot Danmark.

– Vi kommer att matcha in båda. Ni vet hur jag är där, jag är lite tråkig. Det är när vi släpper laguppställningen som ni får målvakten. Vi själva vet redan svaret på frågan om vem det är som står. Det är klart att vi har intresse av att få in Arvid i spel också så småningom, säger Sam Hallam till tidningen.

Söderblom har stått 26 matcher för Chicago Blackhawks under säsongen med en räddningsprocent på 88.

