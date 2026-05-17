KLART: Forwarden lämnar HV71

Isac Brännström lämnar HV71. Det meddelar nu klubben i ett pressmeddelande.

Efter tre säsonger i Jönköping lämnar nu forwarden HV71.

– Vi tackar Isac för de tre åren han varit hos oss. Tyvärr hade han en tuff skada den senaste säsongen och kunde bara spela 9 matcher i HV-tröjan. Vi önskar honom all lycka i sin fortsatta hockeykarriär, säger Johan Hult, tillförordnad General Manager.

Isac Brännström återvände till HV71 2023 efter fyra säsonger i Luleå, dit han nu sägs vara på väg tillbaka till. Totalt blev det 107 matcher och 35 poäng i HV71.

