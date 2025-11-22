William Harrysson låg bakom segern för Kumla mot BIK Karlskoga J18

Seger för Kumla med 6–5 efter förlängning

Kumlas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Harrysson med tre mål för Kumla

Ett hattrick stod Kumlas William Harrysson för i matchen mot BIK Karlskoga J18 i U20 Div 1 västra B herr. Kumla vann på bortaplan med 6–5 (2–2, 0–2, 3–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Kumla stod William Harrysson för 2.00 in i förlängningen.

Kumla tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter.

BIK Karlskoga J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Vincent Persson och Simon Andersson i början av perioden.

BIK Karlskoga J18 gjorde också 3–2 efter 11.24 i andra perioden när Johannes Reinholdsson hittade rätt framspelad av Felix Borgshed.

Adam Hernstigen gjorde dessutom 4–2 efter 18.24 på pass av Vincent Persson och Felix Borgshed.

Kumla vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 4–2 till 4–5 i tredje perioden inom bara 3.37. 4–4-målet kom med bara 3.29 kvar att spela genom William Harrysson. Och med drygt två minuter kvar att spela kom också 4–5 genom Isak Larsson.

BIK Karlskoga J18 kvitterade till 5–5 genom Adam Hernstigen med 44 sekunder kvar att spela. Målet kom med 44 sekunder kvar att spela.

Stor matchhjälte för Kumla 2.00 in i förlängningen blev William Harrysson med det avgörande förlängningsmålet.

William Harrysson gjorde tre mål för Kumla. Vincent Persson gjorde ett mål och totalt tre poäng för BIK Karlskoga J18.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 februari i Ica Maxi Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 29 november. Då möter BIK Karlskoga J18 Grums IK 2 i Nobelhallen 12.00. Kumla tar sig an Kils AIK U20 borta 15.30.

BIK Karlskoga J18–Kumla 5–6 (2–2, 2–0, 1–3, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (2.19) Elias Skoglund (Alex Brorsson), 0–2 (3.06) Axel Frisk (Wilhelm Log, Vincent Hagström), 1–2 (3.50) Vincent Persson, 2–2 (9.24) Simon Andersson (Vincent Persson).

Andra perioden: 3–2 (31.24) Johannes Reinholdsson (Felix Borgshed), 4–2 (38.24) Adam Hernstigen (Vincent Persson, Felix Borgshed).

Tredje perioden: 4–3 (53.55) William Harrysson (Charlie Klemetz, Trym Hedelind), 4–4 (56.31) William Harrysson (Isak Larsson, Björn Carlsson), 4–5 (57.32) Isak Larsson (Wilhelm Log), 5–5 (59.16) Adam Hernstigen (Charlie Augustsson).

Förlängning: 5–6 (62.00) William Harrysson (Charlie Klemetz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 2-1-2

Kumla: 4-0-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Grums IK 2, hemma, 29 november

Kumla: Kils AIK IK U23, borta, 29 november