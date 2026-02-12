William Boman i form när Linköping HC U18 vann mot HV 71

Seger för Linköping HC U18 med 5–2 mot HV 71

William Boman gjorde två mål för Linköping HC U18

Ture Holmér avgjorde för Linköping HC U18

Bortalaget Linköping HC U18 tog hem de tre poängen efter seger mot HV 71 i U18 Nationell södra herr. 2–5 (0–0, 2–3, 0–2) slutade torsdagens match.

Linköping HC U18:s William Boman tvåmålsskytt

Första perioden blev mållös.

Linköping HC U18 spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

7.13 in i tredje perioden fick Vincent Näsström utdelning framspelad av Benjamin Jismyr och Victor Tjäder och ökade ledningen. Efter 16.13 slog William Boman till återigen på pass av Victor Blårand och ökade ledningen för Linköping HC U18.

I tabellen innebär det här att Linköping HC U18 nu ligger på åttonde plats i tabellen. HV 71 är på sjunde plats. HV 71 har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 17 januari låg laget på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

HV 71 tar sig an SSK U18 i nästa match hemma lördag 14 februari 14.00. Linköping HC U18 möter samma dag 12.00 Örebro Hockey U18 hemma.

HV 71–Linköping HC U18 2–5 (0–0, 2–3, 0–2)

U18 Nationell södra herr, Husqvarna Garden

Andra perioden: 1–0 (22.14) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Hugo Eriksson), 1–1 (25.19) William Boman (Victor Tjäder), 2–1 (30.29) Alexander Thunblom (Olle Sandberg, Alfred Nordén), 2–2 (32.57) Oscar Helmfrid (Victor Blårand), 2–3 (35.59) Ture Holmér (Douglas Paul).

Tredje perioden: 2–4 (47.13) Vincent Näsström (Benjamin Jismyr, Victor Tjäder), 2–5 (56.13) William Boman (Victor Blårand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Linköping HC U18: 2-1-2

Nästa match:

HV 71: Södertälje SK, hemma, 14 februari 14.00

Linköping HC U18: Örebro HK, hemma, 14 februari 12.00