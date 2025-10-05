Wilgot Älvero det stora utropstecknet när Kiruna slog Lejon

Kiruna segrade – 8–3 mot Lejon

Wilgot Älvero gjorde fyra mål för Kiruna

Vincent Movenius matchvinnare för Kiruna

Kiruna besegrade Lejon borta i U20 region norr A herr med 8–3 (3–1, 3–1, 2–1). Men snackisen var Wilgot Älvero – som gjorde hela fyra mål.

Det här var första segern för Kiruna, efter förlust med 2–5 mot Clemensnäs i premiären.

I första perioden var det Kiruna som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Kiruna ökade ledningen till 2–7, på nytt genom Wilgot Älvero efter 3.17 i tredje perioden.

Lejon reducerade dock till 3–7 genom Milton Eriksson Scott efter 6.22 av perioden.

Kiruna kunde dock avgöra till 3–8 efter 10.24 i tredje perioden genom Scott Paulsson.

Lagen möts på nytt i Lombiahallen den 16 november.

I nästa omgång har Lejon Clemensnäs hemma i Skellefteå Kraft Arena, tisdag 7 oktober 19.00. Kiruna spelar hemma mot Piteå lördag 11 oktober 18.00.

Lejon–Kiruna 3–8 (1–3, 1–3, 1–2)

U20 region norr A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (2.22) Alfred Nilzon (Elmer Lundmark), 1–1 (8.42) Wilgot Älvero (Edgar Klavins, Mattias Svensson), 1–2 (13.14) Tage Carlsten (Taras Boiko, Elis Gunillasson), 1–3 (17.09) Vilmer Hagström (Wilgot Älvero, Scott Paulsson).

Andra perioden: 1–4 (23.45) Vincent Movenius (Måns Klang, Elis Gunillasson), 1–5 (24.50) Wilgot Älvero (Scott Paulsson, Tage Carlsten), 1–6 (37.55) Wilgot Älvero (Elis Gunillasson, Måns Klang), 2–6 (38.36) Filip Granberg (Tim Johansson, Oliver Forslund).

Tredje perioden: 2–7 (43.17) Wilgot Älvero, 3–7 (46.22) Milton Eriksson Scott (Alfred Nilzon), 3–8 (50.24) Scott Paulsson (Wilgot Älvero).

Nästa match:

Lejon: Clemensnäs HC, hemma, 7 oktober

Kiruna: Piteå HC, hemma, 11 oktober