Wiggo Weinö matchvinnare när Mariestad besegrade Dalen

Seger för Mariestad med 6–2 mot Dalen

Wiggo Weinö med två mål för Mariestad

Max Wennlund matchvinnare för Mariestad

Mariestad besegrade Dalen på bortaplan i onsdagens match i hockeyettan södra. 2–6 (1–2, 1–2, 0–2) slutade matchen.

Wiggo Weinö gjorde två mål för Mariestad

Dalen tog ledningen i första perioden genom Jesper Thörnberg.

Wiggo Weinö och Gustav Norén gjorde att Mariestad vände till underläget till ledning med 1–2.

Mariestad gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Max Wennlund och Wiggo Weinö.

Dalen reducerade dock till 2–4 genom David Rosander efter 11.26 av perioden.

12.49 in i tredje perioden fick Karl Umegård utdelning på pass av Max Wennlund och Jeremias Lindewall och ökade ledningen.

Efter 17.04 nätade Jeremias Lindewall och ökade ledningen för Mariestad. 2–6-målet blev matchens sista.

Mariestads Jeremias Lindewall stod för tre poäng, varav ett mål, Wiggo Weinö gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Max Wennlund gjorde ett mål och två assist och Karl Umegård gjorde ett mål och två assist.

Dalen stannar därmed på tolfte plats och Mariestad på nionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann HC Dalen med 6–4.

Dalen tar sig an Vita Hästen i nästa match borta fredag 12 december 19.00. Mariestad möter Vita Hästen hemma söndag 14 december 16.00.

Dalen–Mariestad 2–6 (1–2, 1–2, 0–2)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (6.04) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp, Victor Westh), 1–1 (9.53) Wiggo Weinö (Karl Umegård, Max Wennlund), 1–2 (15.02) Gustav Norén (Wiggo Weinö).

Andra perioden: 1–3 (25.09) Max Wennlund (Karl Umegård, Jeremias Lindewall), 1–4 (26.46) Wiggo Weinö, 2–4 (31.26) David Rosander (Noel Styrenius, Jesper Thörnberg).

Tredje perioden: 2–5 (52.49) Karl Umegård (Max Wennlund, Jeremias Lindewall), 2–6 (57.04) Jeremias Lindewall.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-0-4

Mariestad: 2-1-2

Nästa match:

Dalen: HC Vita Hästen, borta, 12 december 19.00

Mariestad: HC Vita Hästen, hemma, 14 december 16.00