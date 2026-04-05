Washington vann på hemmaplan mot Buffalo

Washington segrade hemma i Capital One Arena mot Buffalo i NHL. 6–2 (3–2, 1–0, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Washingtons fjärde på de senaste fem matcherna.

Washington–Buffalo – mål för mål

Washington var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 6.06 i andra perioden slog Aljaksej Protas till och gjorde 4–2.

6.26 in i tredje perioden fick Ryan Leonard utdelning framspelad av Cole Hutson och Justin Sourdif och ökade ledningen. Efter 8.55 slog Tom Wilson till framspelad av Connor McMichael och ökade ledningen för Washington. 6–2-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Washington NY Rangers borta i Madison Square Garden, måndag 6 april 01.00. Buffalo spelar hemma mot Tampa Bay tisdag 7 april 01.00.

Första perioden: 1–0 (3.15) Jakob Chychrun (Alexander Ovetjkin, Pierre-Luc Dubois), 2–0 (3.35) Dylan Strome (Aljaksej Protas, Alexander Ovetjkin), 3–0 (5.52) Connor McMichael (Jakob Chychrun, Pierre-Luc Dubois), 3–1 (6.30) Rasmus Dahlin (Josh Norris, Alex Tuch), 3–2 (12.15) Beck Malenstyn (Jordan Greenway, Rasmus Dahlin).

Andra perioden: 4–2 (26.06) Aljaksej Protas.

Tredje perioden: 5–2 (46.26) Ryan Leonard (Cole Hutson, Justin Sourdif), 6–2 (48.55) Tom Wilson (Connor McMichael).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Buffalo: 2-0-3

