Washington vann med 4–3 hemma mot Winnipeg

Seger för Washington med 4–3 mot Winnipeg

Washingtons femte seger på de senaste sex matcherna

Connor McMichael matchvinnare för Washington

Hemmalaget Washington tog en uddamålsseger i matchen mot Winnipeg i Capital One Arena. Laget vann matchen i NHL på torsdagen med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1).

Segern var Washingtons femte på de senaste sex matcherna.

Toronto nästa för Washington

Washington startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av John Carlson och Jakob Chychrun innan Winnipeg svarade och gjorde 2–1 genom Gabriel Vilardi.

Winnipeg kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.25 i andra perioden på nytt genom Gabriel Vilardi efter förarbete av Josh Morrissey och Kyle Connor.

Efter 5.19 i andra perioden nätade Alex Ovetjkin framspelad av Matt Roy och Anthony Beauvillier och gav Washington ledningen.

5.27 in i tredje perioden nätade Washingtons Connor McMichael och ökade ledningen.

15.16 in i perioden satte Mark Scheifele pucken framspelad av Kyle Connor och Dylan Demelo och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Winnipeg.

Winnipegs Kyle Connor hade tre assists.

Det här var Washingtons fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Winnipegs femte uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 december i Bell MTS Place.

På fredag 28 november 23.00 spelar Washington hemma mot Toronto och Winnipeg borta mot Carolina.

Washington–Winnipeg 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (6.38) John Carlson (Tom Wilson), 2–0 (14.21) Jakob Chychrun (Sonny Milano, Ethen Frank), 2–1 (19.38) Gabriel Vilardi (Kyle Connor).

Andra perioden: 2–2 (21.25) Gabriel Vilardi (Josh Morrissey, Kyle Connor), 3–2 (25.19) Alex Ovetjkin (Matt Roy, Anthony Beauvillier).

Tredje perioden: 4–2 (45.27) Connor McMichael, 4–3 (55.16) Mark Scheifele (Kyle Connor, Dylan Demelo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Winnipeg: 2-0-3

Nästa match:

Washington: Toronto Maple Leafs, hemma, 28 november

Winnipeg: Carolina Hurricanes, borta, 28 november