Washington segrare hemma mot Edmonton

Seger för Washington med 7–4 mot Edmonton

Anthony Beauvillier avgjorde för Washington

Andra raka segern för Washington

Washington besegrade Edmonton på hemmaplan i torsdagens möte i NHL. 7–4 (3–2, 1–0, 3–2) slutade matchen.

Montreal nästa för Washington

Washington var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 11.49 i andra perioden nätade Ryan Leonard återigen och gjorde 4–2. Washington vann också tredje perioden 3–2 och ställningen efter tre perioder var 7–4.

För Washington gör resultatet att man nu ligger på femte plats i Metropolitan division medan Edmonton är på femte plats i Pacific division.

Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Rogers Place.

Washington tar sig an Montreal i nästa match borta fredag 21 november 01.00. Edmonton möter samma dag 01.30 Tampa Bay borta.

Washington–Edmonton 7–4 (3–2, 1–0, 3–2)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (2.16) Aljaksej Protas (John Carlson, Justin Sourdif), 2–0 (6.05) Alex Ovetjkin (Jakob Chychrun, Matt Roy), 2–1 (7.05) Darnell Nurse, 3–1 (10.36) Ryan Leonard (Connor McMichael, John Carlson), 3–2 (12.17) Darnell Nurse (Zach Hyman, Adam Henrique).

Andra perioden: 4–2 (31.49) Ryan Leonard.

Tredje perioden: 4–3 (42.39) David Tomasek (Andrew Mangiapane, Mattias Janmark), 5–3 (46.37) Anthony Beauvillier (Dylan Strome, Jakob Chychrun), 5–4 (47.49) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Evan Bouchard), 6–4 (58.59) Tom Wilson (Connor McMichael), 7–4 (59.28) Tom Wilson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-1-1

Edmonton: 2-0-3

Nästa match:

Washington: Montreal Canadiens, borta, 21 november

Edmonton: Tampa Bay Lightning, borta, 21 november