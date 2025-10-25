Washington segrare borta mot Columbus

Washington-seger med 5–1 mot Columbus

Washingtons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alex Ovetjkin matchvinnare för Washington

Washington besegrade Columbus på bortaplan i lördagens möte i NHL. 1–5 (0–0, 0–1, 1–4) slutade matchen.

Segern var Washingtons sjätte på de senaste sju matcherna.

Ottawa nästa för Washington

Första perioden blev mållös. 18.18 in i andra perioden gjorde Washington 1–0. Målskytt var John Carlson på pass av Connor Mcmichael och Hendrix Lapierre. Washington tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.36 genom Alex Ovetjkin och gick upp till 0–3 innan Columbus svarade.

1–5 blev det till slut för Washington.

Columbus möter Pittsburgh i nästa match borta söndag 26 oktober 01.00. Washington möter samma dag Ottawa hemma.

Columbus–Washington 1–5 (0–0, 0–1, 1–4)

NHL, Nationwide Arena

Andra perioden: 0–1 (38.18) John Carlson (Connor Mcmichael, Hendrix Lapierre).

Tredje perioden: 0–2 (41.36) Alex Ovetjkin (Dylan Strome), 0–3 (42.40) Justin Sourdif (Ryan Leonard, Logan Thompson), 1–3 (50.20) Denton Mateychuk (Sean Monahan, Dmitrij Voronkov), 1–4 (55.36) Tom Wilson (Ethen Frank, John Carlson), 1–5 (56.35) Connor Mcmichael (Alex Ovetjkin, Aljaksej Protas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-0-3

Washington: 4-0-1

Nästa match:

Columbus: Pittsburgh Penguins, borta, 26 oktober

Washington: Ottawa Senators, hemma, 26 oktober