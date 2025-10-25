Washington segrare borta mot Columbus
- Washington-seger med 5–1 mot Columbus
- Washingtons sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Alex Ovetjkin matchvinnare för Washington
Washington besegrade Columbus på bortaplan i lördagens möte i NHL. 1–5 (0–0, 0–1, 1–4) slutade matchen.
Segern var Washingtons sjätte på de senaste sju matcherna.
Ottawa nästa för Washington
Första perioden blev mållös. 18.18 in i andra perioden gjorde Washington 1–0. Målskytt var John Carlson på pass av Connor Mcmichael och Hendrix Lapierre. Washington tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.36 genom Alex Ovetjkin och gick upp till 0–3 innan Columbus svarade.
1–5 blev det till slut för Washington.
Columbus möter Pittsburgh i nästa match borta söndag 26 oktober 01.00. Washington möter samma dag Ottawa hemma.
Columbus–Washington 1–5 (0–0, 0–1, 1–4)
NHL, Nationwide Arena
Andra perioden: 0–1 (38.18) John Carlson (Connor Mcmichael, Hendrix Lapierre).
Tredje perioden: 0–2 (41.36) Alex Ovetjkin (Dylan Strome), 0–3 (42.40) Justin Sourdif (Ryan Leonard, Logan Thompson), 1–3 (50.20) Denton Mateychuk (Sean Monahan, Dmitrij Voronkov), 1–4 (55.36) Tom Wilson (Ethen Frank, John Carlson), 1–5 (56.35) Connor Mcmichael (Alex Ovetjkin, Aljaksej Protas).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Columbus: 2-0-3
Washington: 4-0-1
Nästa match:
Columbus: Pittsburgh Penguins, borta, 26 oktober
Washington: Ottawa Senators, hemma, 26 oktober
