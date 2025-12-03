Washington leder Metropolitan division i NHL efter 3–1 mot Los Angeles

Washington vann med 3–1 mot Los Angeles

Washingtons åttonde seger på de senaste nio matcherna

Anthony Beauvillier matchvinnare för Washington

Det blev 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) för Washington borta mot Los Angeles i onsdagens match. Därmed leder laget Metropolitan division i NHL, på samma poäng som tvåan Carolina. Carolina har dock två matcher mindre spelade. Los Angeles ligger på tredje plats i Pacific division.

Det här innebär att Washington nu har fem segrar i följd i NHL.

San Jose nästa för Washington

Tom Wilson gav Washington ledningen efter 14.51 efter förarbete från Ryan Leonard och Alex Ovetjkin.

Efter 5.27 i andra perioden slog Adrian Kempe till på pass av Anze Kopitar och Trevor Moore och kvitterade för Los Angeles.

Redan efter 1.18 i tredje perioden tog Washington ledningen genom Anthony Beauvillier.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.42 kvar att spela genom Aljaksej Protas. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lagens första möte för säsongen vann Washington Capitals med 2–1.

Fredag 5 december 04.00 spelar Los Angeles hemma mot Chicago. Washington möter San Jose borta i SAP Center at San Jose torsdag 4 december 04.00.

Los Angeles–Washington 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (14.51) Tom Wilson (Ryan Leonard, Alex Ovetjkin).

Andra perioden: 1–1 (25.27) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Trevor Moore).

Tredje perioden: 1–2 (41.18) Anthony Beauvillier, 1–3 (58.18) Aljaksej Protas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-2-1

Washington: 5-0-0

Nästa match:

Los Angeles: Chicago Blackhawks, hemma, 5 december

Washington: San Jose Sharks, borta, 4 december