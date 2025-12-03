Washington leder Metropolitan division i NHL efter 3–1 mot Los Angeles
- Washington vann med 3–1 mot Los Angeles
- Washingtons åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Anthony Beauvillier matchvinnare för Washington
Det blev 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) för Washington borta mot Los Angeles i onsdagens match. Därmed leder laget Metropolitan division i NHL, på samma poäng som tvåan Carolina. Carolina har dock två matcher mindre spelade. Los Angeles ligger på tredje plats i Pacific division.
Det här innebär att Washington nu har fem segrar i följd i NHL.
San Jose nästa för Washington
Tom Wilson gav Washington ledningen efter 14.51 efter förarbete från Ryan Leonard och Alex Ovetjkin.
Efter 5.27 i andra perioden slog Adrian Kempe till på pass av Anze Kopitar och Trevor Moore och kvitterade för Los Angeles.
Redan efter 1.18 i tredje perioden tog Washington ledningen genom Anthony Beauvillier.
Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.42 kvar att spela genom Aljaksej Protas. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Lagens första möte för säsongen vann Washington Capitals med 2–1.
Fredag 5 december 04.00 spelar Los Angeles hemma mot Chicago. Washington möter San Jose borta i SAP Center at San Jose torsdag 4 december 04.00.
Los Angeles–Washington 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)
NHL, Crypto.com Arena
Första perioden: 0–1 (14.51) Tom Wilson (Ryan Leonard, Alex Ovetjkin).
Andra perioden: 1–1 (25.27) Adrian Kempe (Anze Kopitar, Trevor Moore).
Tredje perioden: 1–2 (41.18) Anthony Beauvillier, 1–3 (58.18) Aljaksej Protas.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Los Angeles: 2-2-1
Washington: 5-0-0
Nästa match:
Los Angeles: Chicago Blackhawks, hemma, 5 december
Washington: San Jose Sharks, borta, 4 december
