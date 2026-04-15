Washington fortsätter vinna mot Columbus

Washington-seger med 2–1 mot Columbus

Washingtons femte seger på de senaste sex matcherna

Jakob Chychrun avgjorde för Washington

Columbus är ett favoritmotstånd för Washington och på onsdagen tog Washington ännu en seger borta mot just Columbus. Matchen i NHL slutade 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Det var Washingtons fjärde raka seger mot just Columbus.

Segern var Washingtons femte på de senaste sex matcherna.

Columbus–Washington – mål för mål

Första perioden blev mållös.

0.27 in i andra perioden spräckte Columbus nollan genom Boone Jenner efter förarbete av Mason Marchment och Danton Heinen. Efter 10.46 i andra perioden slog Anthony Beauvillier till på pass av Trevor van Riemsdyk och kvitterade för Washington.

15.53 in i tredje perioden nätade Washingtons Jakob Chychrun framspelad av Tom Wilson och Alexander Ovetjkin och avgjorde matchen. Chychrun fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Washington Capitals vunnit.

Columbus–Washington 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Andra perioden: 1–0 (20.27) Boone Jenner (Mason Marchment, Danton Heinen), 1–1 (30.46) Anthony Beauvillier (Trevor van Riemsdyk).

Tredje perioden: 1–2 (55.53) Jakob Chychrun (Tom Wilson, Alexander Ovetjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-0-3

Washington: 4-0-1