Washington fortsätter segersviten mot Toronto

Washington vann med 4–0 mot Toronto

Tredje förlusten i rad för Toronto

Washingtons starka defensiv briljerade

Washington har haft det lätt mot Toronto i NHL. Och på torsdagen vann Washington på nytt – den här gången med 4–0 borta i Scotiabank Arena. Det var Washingtons femte raka seger mot Toronto.

Washington höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Washington Capitals vunnit.

Fredag 10 april 00.45 spelar Toronto borta mot NY Islanders. Washington möter Pittsburgh borta i PPG PAINTS Arena lördag 11 april 21.00.

Toronto–Washington 0–4

NHL, Scotiabank Arena

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-1-3

Washington: 3-0-2

Nästa match:

Toronto: New York Islanders, borta, 10 april 00.45

Washington: Pittsburgh Penguins, borta, 11 april 21.00