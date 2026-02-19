Vita Hästens starka svit mot Tranås J18 fortsätter

Vita Hästen vann med 7–1 mot Tranås J18

Henry Fägersjö matchvinnare för Vita Hästen

Tranås J18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Vita Hästen. På torsdagen tog Vita Hästen ännu en seger hemma mot Tranås J18. Matchen i U18 regional syd vår slutade hela 7–1 (0–0, 5–0, 2–1). Det var Vita Hästens femte raka seger mot just Tranås J18.

– Det är alltid kul att vinna, och särskilt på det sättet vi gör idag. 7–1 speglar att vi håller en hög nivå över 60 minuter. Jag tycker att vi driver tempo, sätter press tidigt och är konsekventa i vårt spel både med puck och i det fysiska arbetet. Vi vågar hålla i pucken, spela med mod och utmana, vilket är en viktig del av vår identitet, tyckte Vita Hästens huvudtränare Hampus Andersson.

Den första perioden slutade 0–0.

Vita Hästen var starkast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–0.

Vita Hästen ökade ledningen till 6–0 genom Karl Emvall efter 4.01 i tredje perioden.

Tranås J18 reducerade dock till 6–1 genom Rasmus Argus Lago efter 9.46 av perioden.

Vita Hästen kunde dock avgöra till 7–1 med 7.47 kvar av matchen genom Ville Emvall.

Vita Hästens Lukas Dahl gjorde tre mål, Ville Emvall stod för ett mål och två assists och Karl Emvall gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Vita Hästen har tre segrar och två förluster och 15–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås J18 har två vinster och tre förluster och 13–22 i målskillnad.

Det här betyder att Vita Hästen ligger på tredje plats i tabellen och Tranås J18 är på tionde och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vita Hästen med 5–1.

Måndag 23 februari 19.15 spelar Vita Hästen borta mot Tingsryd. Tranås J18 möter Troja-Ljungby U18 hemma i Tranås Åkeri Arena söndag 22 februari 11.50.

Vita Hästen–Tranås J18 7–1 (0–0, 5–0, 2–1)

U18 regional syd vår, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 1–0 (22.47) Lukas Dahl (Albert Stierndahl, Eliam Heine-Hällborn), 2–0 (24.56) Henry Fägersjö (Karl Emvall), 3–0 (25.49) Lukas Dahl (Albert Stierndahl, Victor Lander), 4–0 (38.26) Lukas Dahl (Charlie Bäckström, Mykyta Perechniev), 5–0 (39.12) Henry Fägersjö (Karl Emvall, Ville Emvall).

Tredje perioden: 6–0 (44.01) Karl Emvall (Ville Emvall, Hugo Fälting), 6–1 (49.46) Rasmus Argus Lago (Elias Holmberg), 7–1 (52.13) Ville Emvall (Hugo Fälting, Victor Lander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 3-0-2

Tranås J18: 2-0-3

Nästa match:

Vita Hästen: Tingsryds AIF, borta, 23 februari 19.15

Tranås J18: IF Troja-Ljungby, hemma, 22 februari 11.50