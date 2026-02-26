Formstarkt Vita Hästen vann mot Oskarshamn

Vita Hästen vann med 6–3 mot Oskarshamn

Vita Hästens femte seger på de senaste sex matcherna

Ville Emvall matchvinnare för Vita Hästen

6–3 (4–0, 0–1, 2–2) blev resultatet när Vita Hästen och Oskarshamn möttes i Himmelstalundshallen på torsdagen. I och med detta har Vita Hästen fyra raka segrar i U18 regional syd vår.

– Det var en riktigt stark laginsats. Jag tycker vi sätter tonen direkt med vårt tempo och vår aggressivitet, och vi driver matchen på det sätt vi vill. Offensivt spelar vi med mod, håller i pucken och vågar utmana samtidigt som vi är fysiska och jobbar hårt över hela isen, kommenterade Vita Hästens huvudtränare Hampus Andersson.

Oskarshamns tränare Philip Elander:

– Otrolig dålig första där vi bara stirrar puck och gör inte på något sätt de jobbet vi behöver göra för att vara med i matchen.

Vita Hästen–Oskarshamn – mål för mål

Vita Hästen stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 17.11 i andra perioden slog Emil Boberg till framspelad av Axel Flink och reducerade åt Oskarshamn.

Oskarshamn reducerade dock till 4–2 genom Noah Lundh efter 7.58 av perioden.

Vita Hästen ökade ledningen till 5–2 genom Charlie Bäckström efter 12.34 i tredje perioden.

Oskarshamn gjorde 5–3 genom Dante Olheden efter 13.49 av perioden.

Vita Hästen kunde dock avgöra till 6–3 med 2.30 kvar av matchen genom Eliam Heine-Hällborn.

Vita Hästens Karl Emvall hade fyra assists och Ville Emvall stod för ett mål och två assists.

Med tre omgångar kvar är Vita Hästen på tredje plats i tabellen medan Oskarshamn är på femte plats. Oskarshamn var etta i tabellen för 19 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Vita Hästen tar sig an Olofström i nästa match hemma söndag 1 mars 16.30. Oskarshamn möter samma dag 13.00 Tranås J18 borta.

Vita Hästen–Oskarshamn 6–3 (4–0, 0–1, 2–2)

U18 regional syd vår, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (5.25) Hugo Fälting (Mykyta Perechniev, Charlie Bäckström), 2–0 (12.39) Milliam Dahlgren (Ville Emvall, Karl Emvall), 3–0 (14.21) Victor Lander, 4–0 (16.05) Ville Emvall (Karl Emvall, Eliam Heine-Hällborn).

Andra perioden: 4–1 (37.11) Emil Boberg (Axel Flink).

Tredje perioden: 4–2 (47.58) Noah Lundh (Dante Olheden, Wille Nilsson), 5–2 (52.34) Charlie Bäckström (Kingston Mckenzie, Karl Emvall), 5–3 (53.49) Dante Olheden (Noah Lundh, Melker Vidsäter), 6–3 (57.30) Eliam Heine-Hällborn (Ville Emvall, Karl Emvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Vita Hästen: Olofströms IK, hemma, 1 mars 16.30

Oskarshamn: Tranås AIF IF, borta, 1 mars 13.00