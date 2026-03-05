Segersviten sprack för Vita Hästen mot Borås

Borås-seger med 2–1 mot Vita Hästen

Ville Kiellarson tvåmålsskytt för Borås

Andra raka segern för Borås

Vita Hästen hade fem raka segrar inför bortamatchen i U18 regional syd vår mot Borås. Då kom första förlusten sedan den 12 februari. Matchen på torsdagen i Borås Ishall slutade 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Ville Kiellarson slog till 16.09 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Troja-Ljungby U18 nästa för Borås

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 12.37 in i andra perioden som Vita Hästen tog ledningen genom Mykyta Perechniev på pass av Milliam Dahlgren och Karl Emvall. Efter 19.47 i andra perioden slog Ville Kiellarson till på pass av William Roglar och Emil Lind och kvitterade för Borås.

16.09 in i tredje perioden fick Ville Kiellarson utdelning återigen framspelad av Elvin Gustafsson och Hugo Erixon och avgjorde matchen. Kiellarson fullbordade därmed lagets vändning.

Med en omgång kvar är Borås på nionde plats i tabellen medan Vita Hästen är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Vita Hästen med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Söndag 8 mars spelar Borås borta mot Troja-Ljungby U18 12.00 och Vita Hästen mot Karlskrona hemma 16.30 i Himmelstalundshallen.

Borås–Vita Hästen 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Andra perioden: 0–1 (32.37) Mykyta Perechniev (Milliam Dahlgren, Karl Emvall), 1–1 (39.47) Ville Kiellarson (William Roglar, Emil Lind).

Tredje perioden: 2–1 (56.09) Ville Kiellarson (Elvin Gustafsson, Hugo Erixon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 3-0-2

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Borås: IF Troja-Ljungby, borta, 8 mars 12.00

Vita Hästen: Karlskrona HK, hemma, 8 mars 16.30