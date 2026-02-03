Vita Hästen J20 utklassade Boro/Vetlanda på hemmaplan

Seger för Vita Hästen J20 med 10–2 mot Boro/Vetlanda

Vita Hästen J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Charlie Bäckström matchvinnare för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Boro/Vetlanda i U20 juniorettan syd herr med hela 10–2 (2–0, 2–1, 6–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Boro/Vetlanda vann med 4–3.

– Stark hemma vinst. Vi gick med en riktig laginsats, tyckte Vita Hästen J20:s lagledare Marie Vejkabo.

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein tyckte så här om matchen:

– Många borta idag och ett gäng J18 spelare som inte gjort någon U20 match innan fick absolut tuffast möjliga start. Vi gör två okej perioder men orkar inte fullfölja det idag. Vi är inne i tuff period nu men vi får gneta på i veckan och ladda för helgen.

Det här innebär att Vita Hästen J20 nu har fyra segrar i följd i U20 juniorettan syd herr och har fem raka segrar på hemmaplan.

Vita Hästen J20–Boro/Vetlanda – mål för mål

Vita Hästen J20 tog ledningen efter 7.43 genom Emil Aldén efter förarbete av Kingston Mckenzie och Emil Önander. Laget gjorde också 2–0 när Ville Emvall hittade rätt på passning från Emil Aldén och Tristan Johansen efter 9.44.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 4–1.

Vita Hästen J20 vann också tredje perioden 6–1 och matchen med hela 10–2.

Tristan Johansen gjorde två mål för Vita Hästen J20 och fyra målgivande passningar, Ville Emvall stod för två mål och två assists, Emil Aldén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Kingston Mckenzie hade tre assists.

Vita Hästen J20 har fyra segrar och en förlust och 32–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boro/Vetlanda har två vinster och tre förluster och 12–27 i målskillnad.

Det här betyder att Vita Hästen J20 nu ligger på andra plats i tabellen och Boro/Vetlanda är på femte plats. Boro/Vetlanda var etta i tabellen för 25 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Vita Hästen J20 tar sig an Mörrums GoIS U20 i nästa match borta lördag 7 februari 15.00. Boro/Vetlanda möter samma dag 14.00 Vänersborg hemma.

Vita Hästen J20–Boro/Vetlanda 10–2 (2–0, 2–1, 6–1)

U20 juniorettan syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (7.43) Emil Aldén (Kingston Mckenzie, Emil Önander), 2–0 (9.44) Ville Emvall (Emil Aldén, Tristan Johansen).

Andra perioden: 3–0 (30.54) Charlie Bäckström (Tristan Johansen, Kingston Mckenzie), 3–1 (33.10) Felix Hansen, 4–1 (37.05) Vidar Torstensson (Ville Emvall, Emil Aldén).

Tredje perioden: 5–1 (43.03) Tristan Johansen (Victor Lander), 6–1 (45.34) Ville Emvall (Kingston Mckenzie), 7–1 (46.48) Milliam Dahlgren (Charlie Bäckström, Tristan Johansen), 8–1 (50.57) Milo Lennartsson (Melvin Mörlin, Ville Emvall), 9–1 (51.33) Victor Lander (Milliam Dahlgren, Tristan Johansen), 10–1 (58.53) Tristan Johansen, 10–2 (59.12) Hugo Borg (Albert Dahlberg Hylén, August Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 4-0-1

Boro/Vetlanda: 2-0-3

Nästa match:

Vita Hästen J20: Mörrums GoIS IK, borta, 7 februari 15.00

Boro/Vetlanda: Vänersborgs HC, hemma, 7 februari 14.00