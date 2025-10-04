Vita Hästen J20 tog ännu en seger – 6–4 mot Mjölby

Seger för Vita Hästen J20 med 6–4 mot Mjölby

Emil Aldén avgjorde för Vita Hästen J20

Fjärde raka segern för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 fortsätter starkt i U20 division 1 C syd herr. När laget mötte Mjölby borta i ProTrain Arena på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–4 (1–0, 3–2, 2–2). I och med detta har Vita Hästen J20 fyra segrar i rad.

Tranås nästa för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 tog ledningen efter 19 minuter genom Emil Aldén på pass av Filip Törnström och Liam Eneman. Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Vita Hästen J20 gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–4 till 2–6, målen av Emil Aldén och Milliam Dahlgren. Målen punkterade matchen.

Philip Bågenklint och Theo Cannervik reducerade förvisso, men närmare än 4–6 kom inte Mjölby. Vita Hästen J20 tog därmed en stabil seger.

Vita Hästen J20:s Emil Aldén stod för fyra poäng, varav två mål, Liam Eneman gjorde två mål och ett assist och Alfred Gustafsson hade tre assists.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Vita Hästen J20 med 4–0.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 november i Stallet Norrköping.

Lördag 11 oktober möter Mjölby Västervik borta 12.00 och Vita Hästen J20 möter Tranås borta 14.00.

Mjölby–Vita Hästen J20 4–6 (0–1, 2–3, 2–2)

U20 division 1 C syd herr, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (19.44) Emil Aldén (Filip Törnström, Liam Eneman).

Andra perioden: 0–2 (25.59) Liam Eneman (Alfred Gustafsson, Emil Aldén), 1–2 (28.05) Miliam Sjöö-Laisio (Leo Andersson), 1–3 (32.20) Liam Eneman (Emil Aldén, Alfred Gustafsson), 1–4 (34.19) Tristan Johansen (Alfred Gustafsson, Eliam Heine-Hällborn), 2–4 (37.54) Leo Andersson (Olle Appelqvist, Miliam Sjöö-Laisio).

Tredje perioden: 2–5 (41.47) Emil Aldén (Kingston Mckenzie, Milo Lennartsson), 2–6 (43.10) Milliam Dahlgren (Tristan Johansen), 3–6 (57.19) Philip Bågenklint (Theo Cannervik, Anton Nyqvist), 4–6 (59.21) Theo Cannervik (Philip Bågenklint).

Nästa match:

Mjölby: Västerviks IK, borta, 11 oktober

Vita Hästen J20: Tranås AIF, borta, 11 oktober