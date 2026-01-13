Vita Hästen J20 besegrade Västervik på hemmaplan

Vita Hästen J20-seger med 5–1 mot Västervik

Albert Stierndahl matchvinnare för Vita Hästen J20

Andra raka segern för Vita Hästen J20

Vita Hästen J20 vann mötet i U20 juniorettan syd herr på hemmaplan mot Västervik, med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0).

Västerviks tränare Gabriel Remelin:

– Tyvärr så förlorar vi matchen i första perioden, Hästen kommer ut och är lite hungrigare och får matchen dit de vill, sen gör vi ett bra försök i två perioder men hästen försvarar ledningen stabilt.

Vita Hästen J20–Västervik – mål för mål

Tristan Johansen gav Vita Hästen J20 ledningen efter 14 minuters spel på pass av Jakob Holgersson och Elliot Fäldt. Efter 16.05 gjorde också laget 2–0 när Albert Stierndahl fick träff med assist av Tristan Johansen och Ville Emvall.

Efter 2.46 i andra perioden nätade Emil Aldén framspelad av Frans Vejkabo och gjorde 3–0. Västerviks Axel Coutts gjorde 3–1 efter 13.10 på pass av Filip Westerberg och Sebastian Axelsson.

10.38 in i tredje perioden nätade Vita Hästen J20:s Vidar Torstensson på pass av Liam Eneman och Henry Fägersjö och ökade ledningen. Henry Fägersjö stod för målet när Vita Hästen J20 punkterade matchen med ett 5–1-mål med 20 sekunder kvar att spela efter förarbete från Edgar Klavins.

För Vita Hästen J20 gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Västervik är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Västerviks IK vunnit.

Lördag 17 januari 14.00 möter Vita Hästen J20 Mariestad borta i Mariehus Arena medan Västervik spelar hemma mot Vänersborg.

Vita Hästen J20–Västervik 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

U20 juniorettan syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (14.14) Tristan Johansen (Jakob Holgersson, Elliot Fäldt), 2–0 (16.05) Albert Stierndahl (Tristan Johansen, Ville Emvall).

Andra perioden: 3–0 (22.46) Emil Aldén (Frans Vejkabo), 3–1 (33.10) Axel Coutts (Filip Westerberg, Sebastian Axelsson).

Tredje perioden: 4–1 (50.38) Vidar Torstensson (Liam Eneman, Henry Fägersjö), 5–1 (59.40) Henry Fägersjö (Edgar Klavins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen J20: 3-0-2

Västervik: 3-0-2

Nästa match:

Vita Hästen J20: Mariestads BoIS HC, borta, 17 januari 14.00

Västervik: Vänersborgs HC, hemma, 17 januari 14.00