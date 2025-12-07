Vita Hästen avgjorde i tredje perioden i segern mot Tingsryd

Seger för Vita Hästen med 2–1 mot Tingsryd

Ville Emvall matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästens tredje seger

Vita Hästen vann matchen hemma mot Tingsryd i U18 regional syd fortsättning herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vita Hästen fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Vita Hästen–Tingsryd – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.25 in i andra perioden spräckte Tingsryd nollan genom Ville Clarberg på pass av Hugo Walden och Valter Reuterdahl.

Efter 4.51 i andra perioden slog Kevin Stenberg till framspelad av Lukas Dahl och Eliam Heine-Hällborn och kvitterade för Vita Hästen. Målet var Kevin Stenbergs femte i U18 regional syd fortsättning herr.

14.49 in i tredje perioden slog Ville Emvall till på pass av Lukas Dahl och avgjorde matchen. Emvall fullbordade därmed lagets vändning.

Vita Hästen har en seger och fyra förluster och 14–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tingsryd har två vinster och tre förluster och 12–13 i målskillnad. Förlusten var Tingsryds tredje uddamålsförlust.

U18 regional syd fortsättning herr är nu färdigspelad. Vita Hästen slutar på femte plats och Tingsryd på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Vita Hästen–Tingsryd 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 0–1 (21.25) Ville Clarberg (Hugo Walden, Valter Reuterdahl), 1–1 (24.51) Kevin Stenberg (Lukas Dahl, Eliam Heine-Hällborn).

Tredje perioden: 2–1 (54.49) Ville Emvall (Lukas Dahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 1-0-4

Tingsryd: 2-0-3