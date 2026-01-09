Visby/Romas fina svit mot Nyköping fortsätter

Visby/Roma-seger med 6–0 mot Nyköping

Hugo Ollila matchvinnare för Visby/Roma

Tredje raka segern för Visby/Roma

Tre raka segrar hade Visby/Roma mot just Nyköping i hockeyettan södra inför fredagens match. Och på fredagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med hela 6–0 (2–0, 2–0, 2–0) hemma i Visby Ishall.

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll kommenterade matchen:

– Vi förlorar mot ett bättre lag idag, inga konstigheter egentligen. Dom är några nummer för stora, tyvärr.

Visby/Roma höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Järfälla nästa för Visby/Roma

Hugo Ollila gav Visby/Roma ledningen efter fem minuter med assist av Andreas Thelander. 2–0 kom efter 10.35 när Hampus Engman slog till efter förarbete från Olle Andersson och Hugo Ollila.

Efter 3.34 i andra perioden slog Anton Svensson till framspelad av Alexander Bjurström och Carl Sjöberg och gjorde 3–0. Elias Lindström gjorde dessutom 4–0 efter 12.08 på pass av Andreas Thelander och Hugo Ollila.

12.35 in i tredje perioden nätade Visby/Romas Carl Sjöberg på pass av Joel Wahlgren och Max Wahlgren och ökade ledningen. Till slut kom också 6–0 genom Andreas Thelander efter pass från Wille Bärehag efter 16.10.

Andreas Thelander och Hugo Ollila gjorde ett mål och två assist var för Visby/Roma.

Visby/Roma ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Nyköping är på 20:e och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Visby/Roma med 5–0.

Visby/Roma tar sig an Järfälla i nästa match borta söndag 11 januari 15.00. Nyköping möter Dalen hemma onsdag 14 januari 19.00.

Visby/Roma–Nyköping 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (5.12) Hugo Ollila (Andreas Thelander), 2–0 (10.35) Hampus Engman (Olle Andersson, Hugo Ollila).

Andra perioden: 3–0 (23.34) Anton Svensson (Alexander Bjurström, Carl Sjöberg), 4–0 (32.08) Elias Lindström (Andreas Thelander, Hugo Ollila).

Tredje perioden: 5–0 (52.35) Carl Sjöberg (Joel Wahlgren, Max Wahlgren), 6–0 (56.10) Andreas Thelander (Wille Bärehag).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 3-0-2

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Visby/Roma: Järfälla HC, borta, 11 januari 15.00

Nyköping: HC Dalen, hemma, 14 januari 19.00