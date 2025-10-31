Visby/Roma vann mot Huddinge efter sent avgörande

Visby/Roma vann med 3–2 mot Huddinge

Visby/Romas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Anton Svensson gjorde två mål för Visby/Roma

Visby/Roma tog till slut hem segern mot Huddinge i matchen hemma i Visby Ishall på fredagen. Segermålet för Visby/Roma stod Anton Svensson för 18.24 in i tredje perioden. Matchen i hockeyettan södra slutade 3–2 (1–0, 1–0, 1–2).

Segern var Visby/Romas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Visby/Roma tog ledningen efter 19 minuters spel genom Alexander Bjurström assisterad av Andreas Thelander. Efter 17.50 i andra perioden slog Anton Svensson till på pass av Alexander Bjurström och Andreas Thelander och gjorde 2–0. Huddinge reducerade och kvitterade till 2–2 genom Daniel Liiv och Hampus Nilsson i tredje perioden.

Visby/Roma kunde dock avgöra till 3–2 med 1.36 kvar av matchen genom Anton Svensson.

Visby/Romas Andreas Thelander hade tre assists.

Det här var Visby/Romas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Huddinges fjärde uddamålsförlust.

För Visby/Roma gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Huddinge är på 19:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Visby/Roma som så sent som den 4 oktober låg på 16:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 februari i Björkängshallen.

Visby/Roma tar sig an Karlskrona i nästa match hemma söndag 2 november 14.00. Huddinge möter samma dag 16.00 Grums hemma.

Visby/Roma–Huddinge 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (19.46) Alexander Bjurström (Andreas Thelander).

Andra perioden: 2–0 (37.50) Anton Svensson (Alexander Bjurström, Andreas Thelander).

Tredje perioden: 2–1 (40.18) Daniel Liiv (Gabriel Åhs), 2–2 (53.52) Hampus Nilsson (Daniel Liiv), 3–2 (58.24) Anton Svensson (Andreas Thelander, Elias Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-0-1

Huddinge: 0-1-4

Nästa match:

Visby/Roma: Karlskrona HK, hemma, 2 november

Huddinge: Grums IK Hockey, hemma, 2 november