- Visby/Roma vann med 3–2 efter förlängning
Följ HockeySverige på
Google news
Kvittering till 2–2 efter 18.50 i sista perioden. Sen avgörandet till 3–2 i förlängningen. Daniel Gunnarsson stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Visby/Roma som tog en tung seger på bortaplan mot Mjölby i hockeyettan södra på söndagen. Matchen slutade 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1) efter förlängning.
Daniel Gunnarsson gjorde två mål för Visby/Roma
Första perioden blev mållös.
Joel Wahlgren gjorde 1–0 till Visby/Roma 2.33 in i andra perioden.
Adam Lundqvist och William Lagerqvist låg sen bakom vändningen till 2–1 för Mjölby.
Visby/Roma kvitterade till 2–2 genom Daniel Gunnarsson med knappt två minuter kvar att spela.
I förlängningen tog det 2.21 innan Visby/Roma också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Daniel Gunnarsson, på pass av Joel Wahlgren.
Mjölby har en vinst och fyra förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Visby/Roma har tre vinster och två förluster och 19–13 i målskillnad.
Resultatet innebär att Mjölby ligger kvar på tionde plats och Visby/Roma på sjunde plats i tabellen.
När lagen senast möttes vann Mjölby med 6–3.
I nästa omgång har Mjölby Västervik borta i LF Arena, onsdag 11 februari 19.00. Visby/Roma spelar hemma mot Mariestad fredag 13 februari 19.00.
Mjölby–Visby/Roma 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1)
Hockeyettan södra, ProTrain Arena
Andra perioden: 0–1 (22.33) Joel Wahlgren.
Tredje perioden: 1–1 (42.22) William Lagerqvist (Hannes Rydin Irebro, Andreas Nelly), 2–1 (49.15) Adam Lundqvist (Sebastian Lundman, David Bremer), 2–2 (58.50) Daniel Gunnarsson.
Förlängning: 2–3 (62.21) Daniel Gunnarsson (Joel Wahlgren).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mjölby: 1-1-3
Visby/Roma: 3-1-1
Nästa match:
Mjölby: Västerviks IK, borta, 11 februari 19.00
Visby/Roma: Mariestad BoIS HC, hemma, 13 februari 19.00
Den här artikeln handlar om: