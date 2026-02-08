Visby/Roma vann med 3–2 efter förlängning

Daniel Gunnarsson med två mål för Visby/Roma

Andra raka segern för Visby/Roma

Kvittering till 2–2 efter 18.50 i sista perioden. Sen avgörandet till 3–2 i förlängningen. Daniel Gunnarsson stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Visby/Roma som tog en tung seger på bortaplan mot Mjölby i hockeyettan södra på söndagen. Matchen slutade 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1) efter förlängning.

Daniel Gunnarsson gjorde två mål för Visby/Roma

Första perioden blev mållös.

Joel Wahlgren gjorde 1–0 till Visby/Roma 2.33 in i andra perioden.

Adam Lundqvist och William Lagerqvist låg sen bakom vändningen till 2–1 för Mjölby.

Visby/Roma kvitterade till 2–2 genom Daniel Gunnarsson med knappt två minuter kvar att spela.

I förlängningen tog det 2.21 innan Visby/Roma också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Daniel Gunnarsson, på pass av Joel Wahlgren.

Mjölby har en vinst och fyra förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Visby/Roma har tre vinster och två förluster och 19–13 i målskillnad.

Resultatet innebär att Mjölby ligger kvar på tionde plats och Visby/Roma på sjunde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Mjölby med 6–3.

I nästa omgång har Mjölby Västervik borta i LF Arena, onsdag 11 februari 19.00. Visby/Roma spelar hemma mot Mariestad fredag 13 februari 19.00.

Mjölby–Visby/Roma 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Andra perioden: 0–1 (22.33) Joel Wahlgren.

Tredje perioden: 1–1 (42.22) William Lagerqvist (Hannes Rydin Irebro, Andreas Nelly), 2–1 (49.15) Adam Lundqvist (Sebastian Lundman, David Bremer), 2–2 (58.50) Daniel Gunnarsson.

Förlängning: 2–3 (62.21) Daniel Gunnarsson (Joel Wahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 1-1-3

Visby/Roma: 3-1-1

Nästa match:

Mjölby: Västerviks IK, borta, 11 februari 19.00

Visby/Roma: Mariestad BoIS HC, hemma, 13 februari 19.00