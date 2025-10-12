Visby/Roma vann efter drömvändning i andra mot Borås

Visby/Roma vann med 5–1 mot Borås

Bortalaget Borås ledde matchen mot Visby/Roma inför andra perioden. Men där fick Visby/Roma rejäl utdelning med tre raka mål. Till slut blev det 5–1 (0–1, 3–0, 2–0) i matchen i hockeyettan södra.

Borås tog ledningen efter 19.07 genom Christian Lindberg assisterad av Anton Davidsson och Philip Svensson. Visby/Roma gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 5.43. Visby/Roma fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Carl Sjöberg, som gjorde två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Visby/Roma med 6–2.

Den 1 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Borås Ishall.

Lördag 18 oktober 16.00 spelar Visby/Roma hemma mot Kungälv. Borås möter Halmstad hemma i Borås Ishall fredag 17 oktober 19.00.

Visby/Roma–Borås 5–1 (0–1, 3–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (19.07) Christian Lindberg (Anton Davidsson, Philip Svensson).

Andra perioden: 1–1 (24.22) Lucas Ramberg (Andreas Thelander, Simon Hansson), 2–1 (26.50) Anton Svensson (Wille Bärehag), 3–1 (30.05) Andreas Thelander (Hampus Engman, Karl Påhlsson).

Tredje perioden: 4–1 (40.59) Carl Sjöberg, 5–1 (41.27) Carl Sjöberg (Karl Påhlsson, Hugo Ollila).

Nästa match:

Visby/Roma: Kungälvs IK, hemma, 18 oktober

Borås: Halmstad Hammers HC, hemma, 17 oktober