Visby/Roma tog ännu en seger – 5–1 mot Kungälv
- Visby/Roma vann med 5–1 mot Kungälv
- Visby/Romas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Joel Wahlgren matchvinnare för Visby/Roma
Visby/Roma är svårslaget i hockeyettan södra. Mot Kungälv på bortaplan i Oasen på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (0–1, 2–0, 3–0) och har nu fem segrar i rad.
Kungälv–Visby/Roma – mål för mål
Hannes Asp gav Kungälv ledningen efter 19.47 assisterad av Alexander Labraaten och Alexander Olsén.
Efter 13.06 i andra perioden slog Hampus Engman till på pass av Joel Wahlgren och Andreas Thelander och kvitterade för Visby/Roma. Joel Wahlgren gjorde dessutom 1–2 efter 13.48 framspelad av Noa Lindqvist-Muci.
Visby/Roma startade tredje perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Elias Lindström, Carl Sjöberg och Lucas Jidenius och avgjorde matchen.
Visby/Roma ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Kungälv är på 16:e plats. Så sent som den 4 februari låg Visby/Roma på nionde plats i tabellen.
När lagen möttes senast vann Visby/Roma med 8–0.
I nästa omgång har Kungälv Mariestad borta i Mariehus Arena, onsdag 25 februari 19.00. Visby/Roma spelar borta mot Tingsryd söndag 22 februari 15.00.
Kungälv–Visby/Roma 1–5 (1–0, 0–2, 0–3)
Hockeyettan södra, Oasen
Första perioden: 1–0 (19.47) Hannes Asp (Alexander Labraaten, Alexander Olsén).
Andra perioden: 1–1 (33.06) Hampus Engman (Joel Wahlgren, Andreas Thelander), 1–2 (33.48) Joel Wahlgren (Noa Lindqvist-Muci).
Tredje perioden: 1–3 (41.01) Elias Lindström (Simon Hansson), 1–4 (47.46) Carl Sjöberg, 1–5 (51.58) Lucas Jidenius (Wille Bärehag, Hugo Ollila).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kungälv: 2-1-2
Visby/Roma: 5-0-0
Nästa match:
Kungälv: Mariestad BoIS HC, borta, 25 februari 19.00
Visby/Roma: Tingsryds AIF, borta, 22 februari 15.00
