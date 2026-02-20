Visby/Roma tog ännu en seger – 5–1 mot Kungälv

Visby/Roma vann med 5–1 mot Kungälv

Visby/Romas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joel Wahlgren matchvinnare för Visby/Roma

Visby/Roma är svårslaget i hockeyettan södra. Mot Kungälv på bortaplan i Oasen på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (0–1, 2–0, 3–0) och har nu fem segrar i rad.

Kungälv–Visby/Roma – mål för mål

Hannes Asp gav Kungälv ledningen efter 19.47 assisterad av Alexander Labraaten och Alexander Olsén.

Efter 13.06 i andra perioden slog Hampus Engman till på pass av Joel Wahlgren och Andreas Thelander och kvitterade för Visby/Roma. Joel Wahlgren gjorde dessutom 1–2 efter 13.48 framspelad av Noa Lindqvist-Muci.

Visby/Roma startade tredje perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Elias Lindström, Carl Sjöberg och Lucas Jidenius och avgjorde matchen.

Visby/Roma ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Kungälv är på 16:e plats. Så sent som den 4 februari låg Visby/Roma på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Visby/Roma med 8–0.

I nästa omgång har Kungälv Mariestad borta i Mariehus Arena, onsdag 25 februari 19.00. Visby/Roma spelar borta mot Tingsryd söndag 22 februari 15.00.

Kungälv–Visby/Roma 1–5 (1–0, 0–2, 0–3)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 1–0 (19.47) Hannes Asp (Alexander Labraaten, Alexander Olsén).

Andra perioden: 1–1 (33.06) Hampus Engman (Joel Wahlgren, Andreas Thelander), 1–2 (33.48) Joel Wahlgren (Noa Lindqvist-Muci).

Tredje perioden: 1–3 (41.01) Elias Lindström (Simon Hansson), 1–4 (47.46) Carl Sjöberg, 1–5 (51.58) Lucas Jidenius (Wille Bärehag, Hugo Ollila).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-1-2

Visby/Roma: 5-0-0

Nästa match:

Kungälv: Mariestad BoIS HC, borta, 25 februari 19.00

Visby/Roma: Tingsryds AIF, borta, 22 februari 15.00