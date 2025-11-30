Vincent Sjöö-Laisio fixade segern för Tranås J18 i matchen mot Nässjö

Tranås J18-seger med 6–2 mot Nässjö

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio tremålsskytt

Andra raka segern för Tranås J18

Det blev ett hattrick för Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio i matchen mot Nässjö i U18 division 1 syd B herr. Tranås J18 vann på hemmaplan med 6–2 (1–1, 2–0, 3–1).

Vincent Sjöö-Laisio med tre mål för Tranås J18

Nässjö började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.47 slog Theo Lindström till.

Efter 7.31 kvitterade Tranås J18 när Elias Lindén hittade rätt efter pass från Gustav Roth och Vincent Sjöö-Laisio.

Tranås J18 gjorde också 2–1 efter 14.11 i andra perioden när Vincent Sjöö-Laisio hittade rätt på pass av Olle Gustafsson och Elias Lindén.

Vincent Sjöö-Laisio gjorde dessutom 3–1 efter 16.03 framspelad av Gustav Roth och Elias Lindén.

Nässjö reducerade dock till 3–2 genom Leo Beiron tidigt i tredje perioden av perioden.

Tranås J18 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–2 till 6–2 på bara 6.46. Tranås J18 tog därmed en klar seger.

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio stod för tre mål och ett assist och Elias Lindén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tranås AIF IF med 3–0.

I sista matchen möter Tranås J18 Kalmar borta på torsdag 4 december 19.40. Nässjö möter Mariestad söndag 7 december 14.00 hemma.

Tranås J18–Nässjö 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

U18 division 1 syd B herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (2.47) Theo Lindström, 1–1 (7.31) Elias Lindén (Gustav Roth, Vincent Sjöö-Laisio).

Andra perioden: 2–1 (34.11) Vincent Sjöö-Laisio (Olle Gustafsson, Elias Lindén), 3–1 (36.03) Vincent Sjöö-Laisio (Gustav Roth, Elias Lindén).

Tredje perioden: 3–2 (42.05) Leo Beiron (Hugo Friman), 4–2 (44.04) Tore Lejon (Axel Kernell, Elliott Svensson), 5–2 (44.57) Vincent Sjöö-Laisio (Olle Gustafsson), 6–2 (50.50) Jack Björk (Alfred Godenäs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 3-0-2

Nässjö: 2-0-3

Nästa match:

Tranås J18: Kalmar HC, borta, 4 december

Nässjö: Mariestads BoIS HC, hemma, 7 december