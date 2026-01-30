Vincent Reichler tremålskytt i Umeå Hockeyklubb U18:s seger mot Ö-vik Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18-seger med 5–3 mot Ö-vik Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18:s Vincent Reichler tremålsskytt

Tredje förlusten i rad för Ö-vik Hockey U18

Vincent Reichler stod för ett hattrick när Umeå Hockeyklubb U18 besegrade Ö-vik Hockey U18 på hemmaplan med 5–3 (0–2, 1–1, 4–0) i U18 regional norr fortsättning vår herr.

– Skönt med första tre poängare, inget skönspel men gedigen arbetsseger Kul att målskyttet har lossnat för Reichler, kommenterade Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin.

Ö-vik Hockey U18 tog ledningen efter elva minuter genom Arvid Nilsson på pass av Wille Byström och Jonas Hedlund. Efter 17.17 gjorde också laget 0–2 när Anton Rolèn hittade rätt assisterad av Albin Nordqvist.

Efter 4.52 i andra perioden nätade Vincent Timander framspelad av Vilmer Östman och Neo Lundqvist och gjorde 0–3. Umeå Hockeyklubb U18:s Oscar Grundberg gjorde 1–3 efter 11.42 på pass av Elias Wallgren.

Umeå Hockeyklubb U18 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–3 till 5–3 i tredje perioden. Reichlers 5–3-mål kom med 18 sekunder kvar av matchen.

Umeå Hockeyklubb U18 har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Ö-vik Hockey U18 har sex poäng efter fem matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 februari i Skyttishallen.

Söndag 1 februari 15.45 spelar Umeå Hockeyklubb U18 hemma mot Sundsvall Hockey U18. Ö-vik Hockey U18 möter Clemensnäs U18 hemma i Bjästa Ishall lördag 7 februari 12.00.

Umeå Hockeyklubb U18–Ö-vik Hockey U18 5–3 (0–2, 1–1, 4–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (11.54) Arvid Nilsson (Wille Byström, Jonas Hedlund), 0–2 (17.17) Anton Rolèn (Albin Nordqvist).

Andra perioden: 0–3 (24.52) Vincent Timander (Vilmer Östman, Neo Lundqvist), 1–3 (31.42) Oscar Grundberg (Elias Wallgren).

Tredje perioden: 2–3 (43.06) Vincent Reichler, 3–3 (45.35) Olle Lidman (Leon Vestin), 4–3 (48.54) Vincent Reichler (Olle Lidman, Alfons Hahlin-Svanlund), 5–3 (59.42) Vincent Reichler.

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 1 februari 15.45

Ö-vik Hockey U18: Clemensnäs HC, hemma, 7 februari 12.00