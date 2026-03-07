Vincent Reichler i målform när Umeå Hockeyklubb U18 vann mot Piteå Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18 vann med 6–5 mot Piteå Hockey U18

Umeå Hockeyklubb U18:s avgörande efter 59.13.

Umeå Hockeyklubb U18:s Vincent Reichler tvåmålsskytt

Umeå Hockeyklubb U18 vann mot Piteå Hockey U18 på bortaplan i lördagens match i U18 regional norr fortsättning vår herr. 5–6 (1–3, 1–3, 3–0) slutade matchen.

– Vi är för svaga i egen zon och inte nog starka i försvarsspelet. I tredje perioden tar vi över helt och gör tre mål men förlorar med uddamålet, kommenterade Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund.

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin om matchen:

– Bra effektivitet och fint spel satte oss i ett bra utgångsläge inför sista perioden. Dock höll ett par onödiga utvisningar i slutet av matchen på att ställa till det men med hårt jobb och lite tur lyckades vi ro hem matchen.

Leon Vestin gjorde matchvinnande målet

Umeå Hockeyklubb U18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 46 sekunder genom Vincent Reichler och gick upp till 0–2. Piteå Hockey U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Umeå Hockeyklubb U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Nils Johansson, Nils Johansson och Viktor Sidenmark reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–6 kom inte Piteå Hockey U18.

Piteå Hockey U18:s Gustav Olsson stod för ett mål och fyra assists och Nils Johansson gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål. Vincent Reichler gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Leon Vestin gjorde ett mål och två assist för Umeå Hockeyklubb U18.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Piteå Hockey U18 med 15–18 och Umeå Hockeyklubb U18 med 16–19 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Umeå HK med 3–1.

I nästa match, söndag 8 mars möter Piteå Hockey U18 Vännäs U18 hemma i LF Arena 12.30 medan Umeå Hockeyklubb U18 spelar borta mot Sunderby SK U18 13.00.

Piteå Hockey U18–Umeå Hockeyklubb U18 5–6 (1–3, 1–3, 3–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (0.46) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Olle Lidman), 0–2 (17.23) Emil Blomqvist (Alfred Bern, Vincent Reichler), 1–2 (18.26) Gustav Olsson (Nils Johansson), 1–3 (19.00) Emil Bergetoft (Leon Vestin, Walther Stoltz).

Andra perioden: 1–4 (22.41) Olle Lidman (Leon Vestin, Walther Stoltz), 2–4 (32.54) Nils Johansson (Gustav Olsson, Leo Jonsson), 2–5 (36.48) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Malte Kågström), 2–6 (38.37) Leon Vestin (Oscar Grundberg).

Tredje perioden: 3–6 (40.36) Nils Johansson (Gustav Olsson, Viktor Sidenmark), 4–6 (40.43) Nils Johansson (Gustav Olsson), 5–6 (59.13) Viktor Sidenmark (Gustav Olsson, Viggo Lagerbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå Hockey U18: 2-0-3

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3

Nästa match:

Piteå Hockey U18: Vännäs HC, hemma, 8 mars 12.30

Umeå Hockeyklubb U18: Sunderby SK, borta, 8 mars 13.00