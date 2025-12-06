Viking utklassade Nora HC/Hällefors IK U23 – seger med 10–3

Viking segrade – 10–3 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Filip Olsson gjorde fyra mål för Viking

Tredje raka nederlaget för Nora HC/Hällefors IK U23

Viking spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Nora HC/Hällefors IK U23 i U20 Div 1 västra B herr med hela 10–3 (6–0, 1–1, 3–2).

Snackisen var Filip Olsson – som gjorde hela fyra av Vikings mål.

Vikings Filip Olsson fyramålsskytt

I första perioden var det Viking som dominerade. Laget vann perioden klart med 6–0.

Efter 7.07 i andra perioden nätade Filip Olsson återigen på pass av Edvin Brokvist och Anton Ballester och gjorde 7–0.

Nora HC/Hällefors IK U23:s William Karlsson gjorde 7–1 efter 18.08 framspelad av Anton Thiery Wase.

Viking vann också tredje perioden 3–2 och matchen med hela 10–3.

Den 28 februari möts lagen återigen, då i NEH Hallen.

Viking tar sig an Grums IK 2 i nästa match hemma lördag 13 december 14.00. Nora HC/Hällefors IK U23 möter samma dag 15.00 Nor IK U23/Solstad HC hemma.

Viking–Nora HC/Hällefors IK U23 10–3 (6–0, 1–1, 3–2)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 1–0 (0.17) Hugo Johannesson (Jacob Carlsson, Emil Höglund), 2–0 (1.02) Theo Keväänranta Eriksson (Hugo Johannesson), 3–0 (5.55) Filip Olsson (Jacob Carlsson), 4–0 (7.30) Filip Olsson (Jacob Carlsson), 5–0 (11.54) Filip Olsson (Theo Keväänranta Eriksson, Herman Olsson), 6–0 (15.22) Anton Ballester (Filip Olsson, Edvin Brokvist).

Andra perioden: 7–0 (27.07) Filip Olsson (Edvin Brokvist, Anton Ballester), 7–1 (38.08) William Karlsson (Anton Thiery Wase).

Tredje perioden: 7–2 (45.52) William Karlsson (William Lekeborn, Ludwig Liodden), 7–3 (47.06) Isac Wilhelmsson (Hugo Jättne), 8–3 (54.24) Melwin Andersson (Jacob Carlsson, Emil Höglund), 9–3 (55.06) Jacob Carlsson (Hugo Johannesson), 10–3 (56.52) Jacob Carlsson (Hugo Johannesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking: 2-0-3

Nora HC/Hällefors IK U23: 1-0-4

Nästa match:

Viking: Grums IK 2, hemma, 13 december

Nora HC/Hällefors IK U23: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 13 december