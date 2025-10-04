Viking nollade Grums IK 2 – vann på bortaplan

Seger för Viking med 5–0 mot Grums IK 2

Jacob Carlsson med två mål för Viking

Lukas Carmesten avgjorde för Viking

Viking höll nollan på bortaplan mot Grums IK 2 i U20 Div 1 västra B herr. Matchen slutade 0–5 (0–0, 0–2, 0–3).

Jacob Carlsson gjorde två mål för Viking

Den första perioden slutade 0–0. 7.24 in i andra perioden gjorde Viking 1–0 genom Lukas Carmesten.

Efter 7.44 i andra perioden slog Hugo Johannesson till på pass av Emil Höglund och Tim Rajasalo och gjorde 0–2.

Viking fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Jacob Carlsson, som gjorde två mål, och Tim Rajasalo.

Vikings Hugo Johannesson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 13 december i Valhall.

Grums IK 2 tar sig an Nor/Solstad i nästa match borta lördag 18 oktober 12.00. Viking möter Nor/Solstad hemma lördag 11 oktober 14.00.

Grums IK 2–Viking 0–5 (0–0, 0–2, 0–3)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Andra perioden: 0–1 (27.24) Lukas Carmesten, 0–2 (27.44) Hugo Johannesson (Emil Höglund, Tim Rajasalo).

Tredje perioden: 0–3 (44.11) Jacob Carlsson (Theo Keväänranta Eriksson, Hugo Johannesson), 0–4 (52.14) Tim Rajasalo (Hugo Johannesson, Edvin Brokvist), 0–5 (53.32) Jacob Carlsson.

Nästa match:

Grums IK 2: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 18 oktober

Viking: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 11 oktober