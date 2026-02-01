Viking HC J18 vann mot Hammarö HC

Viking HC J18 segrade – 3–1 mot Hammarö HC

Wiggo Hammarström avgjorde för Viking HC J18

Hammarö HC:s fjärde raka förlust

Viking HC J18 vann mötet i U18 division 1 västra D vår på hemmaplan mot Hammarö HC, med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

I och med detta har Hammarö HC fyra förluster i rad.

Viking HC J18–Hammarö HC – mål för mål

Viking HC J18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 56 sekunder slog Karl Haaster till på passning från Vilmer Olsen och Leo Berg.

Efter 8.23 i andra perioden nätade Wiggo Hammarström framspelad av Leo Berg och gjorde 2–0.

6.37 in i tredje perioden fick Levi Lind utdelning på pass av Leo Zätterman och reducerade. Men mer än så orkade Hammarö HC inte med. Anton Ballester stod för målet när Viking HC J18 punkterade matchen med ett 3–1-mål med elva sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Hammarö HC vann senast lagen möttes med 4–2 i Valhall.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Viking HC J18 Åmåls SK J18 hemma i Valhall, söndag 8 februari 14.00. Hammarö HC spelar borta mot Sunne IK J18 söndag 22 februari 16.00.

Viking HC J18–Hammarö HC 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U18 division 1 västra D vår, Valhall

Första perioden: 1–0 (0.56) Karl Haaster (Vilmer Olsen, Leo Berg).

Andra perioden: 2–0 (28.23) Wiggo Hammarström (Leo Berg).

Tredje perioden: 2–1 (46.37) Levi Lind (Leo Zätterman), 3–1 (59.49) Anton Ballester.

Nästa match:

Viking HC J18: Åmåls SK, hemma, 8 februari 14.00

Hammarö HC: Sunne IK, borta, 22 februari 16.00