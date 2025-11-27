Viking HC J18 vann efter drömvändning i andra mot Örebro Hockey Ungdom J18

Viking HC J18 vann med 4–3 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Karl Haaster tvåmålsskytt för Viking HC J18

Elias Gabrielsen matchvinnare för Viking HC J18

Hemmalaget Örebro Hockey Ungdom J18 ledde matchen mot Viking HC J18 inför andra perioden. Men där fick Viking HC J18 rejäl utdelning med fyra raka mål. Till slut blev det 3–4 (1–0, 0–4, 2–0) i matchen i U18 division 1 västra D herr.

Viking HC J18:s Karl Haaster tvåmålsskytt

Henrik Persson gjorde 1–0 till Örebro Hockey Ungdom J18 efter 14 minuter efter förarbete från Lowe Kling och Arvid Nilsson.

Viking HC J18 gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–4. Viking HC J18:s mål gjordes av Karl Haaster 2, Fabian Lindahl och Elias Gabrielsen.

Efter 3.54 i tredje perioden reducerade Örebro Hockey Ungdom J18 till 2–4 genom Hampus Ahlenius framspelad av Tore Hedlund och Alvin Sjöberg.

Tor Tralla såg till att Örebro Hockey Ungdom J18 reducerade igen efter 7.38 i tredje perioden på pass av Arvid Nilsson och Lowe Kling. Det fastställde slutresultatet till 3–4.

Det här var Örebro Hockey Ungdom J18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Viking HC J18:s andra uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Örebro Hockey Ungdom J18 på fjärde plats och Viking HC J18 på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Örebro HUF:2/Örebro HK:2 med 3–2 efter förlängning .

Örebro Hockey Ungdom J18 tar sig an Grums IK 2 i nästa match borta söndag 30 november 17.00. Viking HC J18 möter samma dag 14.00 Arvika/Charlottenberg/Forshaga hemma.

Örebro Hockey Ungdom J18–Viking HC J18 3–4 (1–0, 0–4, 2–0)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (14.09) Henrik Persson (Lowe Kling, Arvid Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (22.20) Fabian Lindahl (Hugo Sjöde), 1–2 (35.45) Karl Haaster, 1–3 (36.11) Karl Haaster, 1–4 (36.22) Elias Gabrielsen (Lucas Jägerung, Wiggo Hammarström).

Tredje perioden: 2–4 (43.54) Hampus Ahlenius (Tore Hedlund, Alvin Sjöberg), 3–4 (47.38) Tor Tralla (Arvid Nilsson, Lowe Kling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 3-0-2

Viking HC J18: 2-0-3

Nästa match:

Örebro Hockey Ungdom J18: Grums IK:2, borta, 30 november

Viking HC J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 30 november