Seger på straffar för Viking HC J18 hemma mot Åmåls SK J18

Seger för Viking HC J18 med 5–4 efter straffar

Wiggo Hammarström med två mål för Viking HC J18

Andra raka segern för Viking HC J18

Viking HC J18 vann till slut en jämn match mot Åmåls SK J18 i U18 division 1 västra D vår. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 5–4 (3–1, 0–1, 1–2, 0–0, 1–0). Wiggo Hammarström blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson:

– Vi hamnade i underläge efter en mindre bra första period med mycket utvisningar. Starkt att komma tillbaka och få med sig en poäng.

Wiggo Hammarström tvåmålsskytt för Viking HC J18

Viking HC J18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.21 genom Alvin Gerke och gick upp till 2–0. Åmåls SK J18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Viking HC J18 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 11.23 i andra perioden slog Alvin Fredriksson till och reducerade åt Åmåls SK J18.

Åmåls SK J18 kvitterade också till 3–3 genom Ivar Kahra i början av tredje perioden i tredje perioden.

Viking HC J18 tog ledningen på nytt genom Jon Bergström efter 12.10 i tredje perioden.

Åmåls SK J18 kvitterade till 4–4 genom Jonathan Carlsson med 54 sekunder kvar av perioden.

Viking HC J18 vann straffläggningen efter att Wiggo Hammarström satt den avgörande straffen.

Viking HC J18 har nu fem poäng efter fyra spelade matcher medan Åmåls SK J18 har sex poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Viking HC vunnit.

I nästa omgång har Viking HC J18 Grums IK 2 borta i Billerudhallen, måndag 9 februari 20.00. Åmåls SK J18 spelar hemma mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga söndag 15 februari 12.30.

Viking HC J18–Åmåls SK J18 5–4 (3–1, 0–1, 1–2, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra D vår, Valhall

Första perioden: 1–0 (5.21) Alvin Gerke (Leo Berg, Vilmer Olsen), 2–0 (6.17) Wiggo Hammarström (David Wigh-Dahlgren, Oliver Liljeson), 2–1 (7.22) Erik Olsson (Melwin Bååt), 3–1 (11.16) Viktor Pettersson (Vilmer Olsen, Mio Willford).

Andra perioden: 3–2 (31.23) Alvin Fredriksson.

Tredje perioden: 3–3 (41.57) Ivar Kahra (Alvin Fredriksson, Edwin Schwartz), 4–3 (52.10) Jon Bergström, 4–4 (59.06) Jonathan Carlsson (Pontus Nilsson, Valter Nyström).

Straffar: 5–4 (65.00) Wiggo Hammarström.

Nästa match:

Viking HC J18: Grums IK:2, borta, 9 februari 20.00

Åmåls SK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 15 februari 12.30