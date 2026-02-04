Viking avgjorde i tredje perioden mot Sunne

Viking vann med 3–2 mot Sunne

Filip Olsson tvåmålsskytt för Viking

Andra raka segern för Viking

Viking segrade hemma mot Sunne i U20 Div 1 västra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Viking fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Filip Olsson med två mål för Viking

Filip Olsson gav Viking ledningen efter 16.25 efter förarbete av Edvin Brokvist. Efter 18.04 kvitterade Sunne när Oliver Braathen-Lien hittade rätt på pass av Samuel Larsson.

Efter 10.59 i andra perioden nätade Hugo Johannesson framspelad av Liam Johansson och gav Viking ledningen. Sunnes Magnus Berntsen Nereng gjorde 2–2 efter 15.47 på pass av Mille Ranström och Wille Jansson.

15.51 in i tredje perioden slog Filip Olsson till återigen och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Viking ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Sunne ligger på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Viking med 3–2.

Viking tar sig an BIK Karlskoga J18 i nästa match borta lördag 7 februari 14.30. Sunne möter samma dag 14.00 Grums IK 2 borta.

Viking–Sunne 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 1–0 (16.25) Filip Olsson (Edvin Brokvist), 1–1 (18.04) Oliver Braathen-Lien (Samuel Larsson).

Andra perioden: 2–1 (30.59) Hugo Johannesson (Liam Johansson), 2–2 (35.47) Magnus Berntsen Nereng (Mille Ranström, Wille Jansson).

Tredje perioden: 3–2 (55.51) Filip Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking: 3-0-2

Sunne: 3-0-2

Nästa match:

Viking: BIK Karlskoga 2, borta, 7 februari 14.30

Sunne: Grums IK 2, borta, 7 februari 14.00